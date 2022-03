Alonso: "El ritmo de Alpine es mejor de lo que dicen los resultados"

Cargar el reproductor de audio

La primera prueba de la temporada 2022 de Fórmula 1 no fue óptima para Fernando Alonso. En el Gran Premio de Bahrein, el piloto del Alpine terminó noveno, dos posiciones por detrás de su compañero de equipo, Esteban Ocon, tras una carrera que se vio comprometida por problemas de motor y la estrategia de neumáticos.

El fin de semana pasado, en Arabia Saudí, ambos Alpine lucharon por la sexta plaza en los primeros compases, y mientras Ocon se impuso por poco a al McLaren de Lando Norris, Alonso tuvo que retirarse por un problema aún no identificado por parte del equipo.

A diferencia de Bahrein, los Alpine fueron capaces de superar a Alfa Romeo y Haas en Jeddah, y Ocon consiguió terminar la carrera cerca del Mercedes de George Russell, al que ya había superado en la clasificación del sábado.

"Creo que he hecho dos grandes carreras", dijo Alonso, cuando Motorsport.com le preguntó sobre el frustrante final de su gran actuación en Yeda.

"Una fue en Bahrein, pero desafortunadamente con la estrategia equivocada, tal vez con el neumático de salida, ya que empezamos con uno algo usado, y eso luego comprometió toda mi carrera, y con un motor que tampoco fue muy bien en Bahrein".

"Y aquí creo que fui muy rápido en la clasificación, con muy mala suerte, porque algunos otros no tenían neumáticos nuevos en la Q3, y el juego ya usado fue el más rápido ayer, por desgracia".

"Así que tuvimos que adelantar a [algunos] coches y volver a nuestra posición natural este fin de semana. Que creo que era P5 o P6. Otro abandono, así que es decepcionante tener solo dos puntos después de dos grandes fines de semana".

Tras verse forzado a retirarse en Yeda, Alonso espera que en futuras carreras Alpine se beneficie de los problemas de los demás.

"El ritmo parece un poco mejor de lo que dicen los resultados", explicó. "Y hemos regalado algunos puntos a la gente que está detrás de nosotros. El camino es largo, la suerte se dará la vuelta, y ojalá recibamos algunos de estos regalos en el futuro".

"Estoy contento con el rendimiento, pero como ya he dicho, hemos perdido puntos. Siendo sincero, creo que podría ser sexto o séptimo en el campeonato, y no estoy en esa posición, y no es porque no lo merezcamos. Es solo porque no hemos maximizado los puntos".

Cuando se le preguntó si estaba contento de estar luchando por P6 o P7, añadió: "Bueno, yo luché por el mundial en 2012 con el tercer coche más rápido. Así que estoy acostumbrado a eso".

Alonso admitió que era demasiado pronto para decir, después de solo dos carreras, si Alpine podría potencialmente tener el tercer coche más rápido, a medida que se desarrolla esta temporada.

"No lo sé", dijo el piloto español. "El Alfa Romeo parece ser un poco más rápido en algunos lugares, el Haas fue muy rápido en Bahrein. Y Russell ha estado bien hoy, pero no sobresaliente. Así que estamos ahí, y ahora depende de nosotros hacer algún progreso".

"Tal vez no seamos los terceros más rápidos, pero parece que podemos ser consistentes, e incluso sin el abandono podríamos haber sido sextos y séptimos".

"Así que eso nos pondría en un buen nivel de puntos y, como he dicho, todavía hay un largo camino por recorrer, pero de momento me he sentido rápido en la pista".

Aunque cruzó la bandera a cuadros del Gran Premio de Bahrein, los problemas de Alonso le llevaron a estrenar varios elementos de su unidad de potencia en Yeda: el V6, el turbo, el MGU-H, el MGU-K y el escape.

Su abandono del domingo da más motivos para preocuparse, pero, no obstante, el piloto está satisfecho con el rendimiento general de la unidad de potencia Renault para 2022.

"Sí, creo que ahora estamos en línea con los demás. Podemos luchar en las rectas con los demás, aquí y [pudimos] en Bahrein. Así que vamos a ver".

"Ahora, por desgracia, tenemos que seguir investigando lo que pasó con el motor en Bahrein, con el motor aquí, y asegurarnos de que podemos tener suficientes para la temporada", concluyó Alonso.