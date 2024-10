Alonso revela el mensaje que le envió a Newey para fichar por Aston Martin

El fichaje de Adrian Newey por el equipo Aston Martin fue una de las noticias de la temporada 2024 de Fórmula 1, aunque el genio de la aerodinámica no llegará a la estructura de Silverstone hasta el próximo marzo, y su influencia en el monoplaza no se verá hasta la entrada de las nuevas reglas técnicas en el 2026. En esa campaña estará al volante de uno de los coches británicos el piloto con más grandes premios de la historia, Fernando Alonso, quien le llegó a escribir un mensaje para convencerle y que firmase.

Algunas semanas después de que se confirmase su contratación, el español reveló el mensaje que le escribió: "Esperaba que Adrian [Newey] se uniera cuando decidió dejarlo con su anterior equipo. Para empezar, sueñas con que pueda ser una posibilidad, hubo un par de rumores de que se iba a unir a diferentes escuderías, y estuve preguntando a Lawrence [Stroll], a Martin Whitmarsh, a varias personas del conjunto si habíamos contactado con Adrian".

"Incluso acabé poniéndome en contacto con él. Tengo su número de teléfono y le envié un mensaje, 'qué sorpresa, si alguna vez piensas que te gustaría un nuevo reto, me encantaría trabajar contigo algún día'", envió el dos veces campeón del mundo, según dijo en una entrevista en el portal web del equipo. "Y entonces me enteré de que Adrian y Lawrence estaban en contacto. Lawrence me mantenía al tanto de las negociaciones, y cuando Adrian decidió unirse, me sentí muy feliz, pero también muy orgulloso de que quisiera trabajar con nosotros y de que creyera en nuestro proyecto".

"También demuestra lo que Lawrence puede hacer, solo Lawrence puede realizar ciertas cosas", explicó Fernando Alonso. "Su pasión por el automovilismo y su visión de Aston Martin no tienen límites. Nunca he visto nada igual, alguien tan determinado, tan apasionado, es una inspiración para todos los que formamos el equipo, es un privilegio trabajar con él".

En cuanto se le preguntó si la llegada de Adrian Newey cambiaba la cantidad de años que se vería compitiendo en la Fórmula 1, respondió: "Mentiría si dijera que no pienso en ello, Adrian llegará en marzo del año que viene y dedicará su tiempo a 2026, así que vamos a ver cómo me siento a finales de ese año, y si puedo seguir, será una decisión que tomaremos juntos como equipo, con Lawrence [Stroll], con Adrian".

"Para mí es una oportunidad increíble, porque pilotar uno de los Fórmula 1 de Adrian es algo muy especial, pero también porque cuando trabajas con gente del calibre de Adrian puedes aprender mucho de ellos", continuó el asturiano. "Es enormemente gratificante".

