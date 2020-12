'Éramos felices y tal vez no lo sabíamos'

Fernando Alonso disfrutó e hizo disfrutar con tres tandas al volante del mítico Renault R25 en la pista de Yas Marina este fin de semana, en paralelo al Gran Premio de Abu Dhabi. Equipos y pilotos se arremolinaban, móvil en mano, junto al muro del pitlane para apreciar esa joya en el paso por la recta principal, y en redes sociales se habló más de esas exhibiciones que de la carrera en sí.

Había un componente nostálgico, claro, el de volver a ver a Fernando Alonso con el monoplaza y los colores con los que alcanzó la gloria, con los que regaló a tantos muchas tardes de alegrías. El asturiano volando con ese coche azul y amarillo nos llevaba 15 años atrás, cuando todo era muy diferente y la memoria evocaba directamente a recuerdos de los que se que quedarán para siempre.

Durante este 2020 del coronavirus hemos escuchado mil veces esa frase de 'éramos felices y no lo sabíamos'. Quizás sí lo sabíamos, pero no lo valorábamos, tiendo a pensar. Algo así pasa con la Fórmula 1 actual, que cada tanto da carreras maravillosas (hay buenos ejemplos, sin ir más lejos, en esta temporada o la anterior), pero que nos deja con más sed y más hambre. Y, solo con cerrar los ojos, el show de Alonso con el R25 nos recordó lo felices que éramos entonces.

Piensa un momento en 2005, en aquel joven estudiando, en el niño ilusionado, en el adulto con 15 años menos. Esa época es la que nos recordó lo de este fin de semana y, entre las muchas cosas que recuperaríamos de aquella etapa, están aquellas máquinas furiosas que parecían caballos desbocados, que rugían como bestias protestando.

Los motores V10 han vuelto a ser admirados por el mundo de la Fórmula 1 este fin de semana. "Es lo que se está perdiendo la F1 actual, el sonido que nos enamoró de niños", decía el propio Alonso. "No se me quita la sonrisa de la cara, ese coche trae los recuerdos de cuando era niño. Esa generación de coches es la que me dio el amor por el deporte y la motivación para ser el piloto que soy hoy", declaraba su futuro compañero, Esteban Ocon.

El francés, con la ilusión de su infancia, incluso pidió al asturiano sentarse en el monoplaza, y ni siquiera Hamilton, tan suyo, pudo evitar desviar la mirada y reflejar admiración cuando, durante una entrevista en el 'corralito', escuchó pasar al R25.

(Enamórate de las fotos antes de seguir leyendo)

No hay que ignorar la atracción que genera todo lo pasado, y dudo que el mismo Hamilton, con su Mercedes actual, no provocara también grandes reacciones si saliera a pista durante un fin de semana de gran premio de, digamos, mismamente el año 2035.

Pero aquí se alineó todo para que el cóctel fuera perfecto: el coche, el mono, la magia pasada y un piloto, Alonso, que hace 15 años era campeón y que el año que viene vuelve a la categoría probablemente incluso en una versión mejorada.

Dejar a un lado cualquiera de esos factores es contar la verdad a medias. Hace apenas tres meses, Mick Schumacher rodó con el F2004 de su padre en Mugello (aquí puedes recordar las fotos). Ese es probablemente el mejor Ferrari de la historia, uno de los mejores monoplazas de la F1, y un coche que enamoró a tantos, o más, que el R25. Pero no lo llevaba el héroe que tocó el cielo con él, sino otro piloto distinto, lo que restaba una importante carga de romanticismo pese al esfuerzo del joven Mick, que lucía un casco como el de su padre (lo único que le falló al show de Alonso en Abu Dhabi fue eso, un diseño que evocara a 2005).

De haber tenido a Michael Schumacher al volante en Mugello, también se habría abierto el debate que ahora vuelve a la mesa, el que recuerda que en la F1 es casi tan bello como un adelantamiento el alto volumen de los coches pasando por tu lado.

Los tiempos avanzan y hace bien la máxima categoría en adaptarse al mundo actual, pero debe haber algún 'truco' para mantener el discurso verde y que, a su vez, las geniales máquinas actuales, ultraveloces, griten como las anteriores.

Y, si no lo hay, al menos que nos dejen una de estas cada cierto tiempo, que volvamos a sentir la velocidad (¡y el ruido!) de aquellos monoplazas que nos enamoraron, a poder ser, con los pilotos que hicieron historia. Que volvamos a recordar lo felices que éramos, y lo mucho que lo sabíamos.