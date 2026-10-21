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Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"

Fernando Alonso explica por qué prefiere los circuitos tradicionales a los urbanos de Fórmula 1, donde considera que los pilotos no pueden llevar sus coches al límite y las carreras ofrecen menos oportunidades de adelantamiento.

Pol Hermoso

Publicado: 21 oct 2026, 17:40

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Foto de: Clive Mason/Getty Images

La Fórmula 1 ha cambiado mucho en los últimos años. Nuevos países, circuitos en el corazón de grandes ciudades, carreras nocturnas y grandes espectáculos que van mucho más allá de lo que ocurre sobre el asfalto. El campeonato ha encontrado una fórmula de éxito comercial, pero eso no significa necesariamente que haya encontrado la mejor receta para ofrecer buenas carreras. Y Fernando Alonso tiene bastante clara su postura al respecto.

El bicampeón del mundo nunca ha escondido su preferencia por los circuitos tradicionales, aquellos en los que los pilotos pueden buscar los límites del coche sin que un pequeño error termine inevitablemente contra un muro. Para el asturiano, existe una diferencia fundamental entre los trazados que permiten competir y aquellos en los que, demasiadas veces, el resultado parece decidido antes de que se apaguen los semáforos.

"Lo he dicho varias veces, prefiero los circuitos tradicionales. No sé por qué, quizás sea casualidad o no, pero ofrecen mejores carreras y puedes llevar el coche más al límite", explicó Alonso al ser preguntado por el equilibrio entre los circuitos clásicos y los grandes eventos del calendario.

Y es que, para el piloto de Aston Martin, el atractivo de circuitos como Sepang, Zandvoort, Monza o Barcelona no está únicamente en su historia. También reside en la posibilidad de trabajar durante todo el fin de semana, encontrar décimas, explorar diferentes trazadas y descubrir hasta dónde puede llegar realmente el monoplaza.

"Creo que cuando corres en Sepang, Zandvoort, Monza o Barcelona, vas progresando durante el fin de semana para encontrar los límites de lo que puede hacer el coche", reflexionó.

En cambio, según Alonso, en determinados circuitos urbanos sucede prácticamente lo contrario. El riesgo de cometer un error condiciona tanto la conducción que los pilotos deben reservarse un margen de seguridad que, en otros escenarios, sería innecesario.

"En algunos circuitos urbanos simplemente conduces al 95%, porque la pista va evolucionando y cambiando durante el fin de semana. Solo aprietas en clasificación y después, en carrera, vuelves al 80%, te mantienes lejos de los muros y hay muy pocos adelantamientos que puedas intentar".

Su reflexión plantea una paradoja interesante: los circuitos urbanos suelen exigir una precisión extraordinaria, pero esa misma dificultad puede terminar limitando la competición. Una vuelta de clasificación puede convertirse en una auténtica exhibición de talento, mientras que el domingo ese mismo trazado obliga a gestionar riesgos, conservar la posición y esperar que suceda algo por delante.

No todos los urbanos son iguales, por supuesto. Yeda, por ejemplo, combina la proximidad de los muros con largas zonas de aceleración que favorecen los adelantamientos. Pero en otros escenarios, como Mónaco o Singapur, la posición de salida acostumbra a tener un peso enorme, incluso cuando el piloto que circula detrás dispone de un coche más rápido.

Alonso sabe muy bien lo que significa ganar una carrera el sábado

De hecho, el propio Alonso utilizó uno de los grandes triunfos de su trayectoria para explicar por qué resulta tan complicado cambiar la naturaleza de determinados circuitos.

"Hay circuitos urbanos en los que la clasificación supone el 90% de la carrera. Ha sido así desde los tiempos que recuerdo en la Fórmula 1, con Senna, Prost, Michael [Schumacher] o conmigo mismo aquí en 2010", recordó.

Aquella temporada, Alonso consiguió una pole extraordinaria en Singapur con Ferrari, superando a los Red Bull pese a que, según sus propias palabras, arrastraba una desventaja considerable de rendimiento.

"Tenía unas ocho décimas de déficit respecto a Red Bull. Lo compensé el sábado para conseguir la pole y después mantuve a Sebastian Vettel detrás durante toda la carrera".

El español acabó imponiéndose por apenas 293 milésimas después de 61 vueltas, en una de sus victorias más trabajadas. Un ejemplo perfecto de cómo un gran sábado podía ser suficiente para resistir el domingo incluso frente a un rival más rápido.

"No creo que haya mucho que podamos hacer. Es la naturaleza del circuito", admitió Alonso al reflexionar sobre las posibilidades de mejorar el espectáculo en este tipo de trazados.

Y quizá ahí esté el verdadero debate. La Fórmula 1 necesita grandes eventos, nuevos mercados y escenarios capaces de atraer espectadores de todo el mundo. Pero también necesita circuitos en los que adelantar no sea una excepción y donde el talento de un piloto pueda marcar diferencias durante las vueltas de una carrera, no únicamente en una vuelta lanzada.

Porque una cosa es que un circuito sea espectacular y otra, muy distinta, que permita disputar una carrera espectacular. Y Alonso, después de más de dos décadas en la categoría, sigue teniendo bastante claro cuál de las dos prefiere.

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