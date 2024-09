Alonso recibe su propio Aston Martin Valkyrie en Mónaco

Tras firmar por el equipo Aston Martin para comenzar su nueva andadura juntos en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2023, Fernando Alonso se convirtió en una de las principales imágenes para el fabricante británico, no solo dentro de la pista con sus monoplazas de competición, sino también con los modelos de calle. El español siempre se ofreció para trabajar con la compañía en todo tipo de anuncios publicitarios para promocionar sus coches, y tras mucho tiempo de desarrollo de uno de los más especiales, al fin recibió su propia unidad.

Se trata del Aston Martin Valkyrie, un vehículo con el que la marca competirá en las carreras de resistencia dentro de poco, aunque el dos veces campeón del mundo tuvo el honor de recibir el suyo con las especificaciones de calle. Aunque hubo un vídeo que se hizo muy viral y del que muchos especularon que se trataba de una avería, la realidad es que el piloto estaba dando la bienvenida a su nuevo coche en las calles de Mónaco, como bien hizo saber la compañía a través de un comunicado.

El asturiano pudo disfrutar de la conducción del hipercoche alrededor del Monte Carlo Bay Hotel, y se pudieron apreciar los detalles que hacen de esta unidad una joya de colección. En primer lugar, y lo más evidente, es su pintura, la Satin Aston Martin Racing Green que toma inspiración del AMR24 con el que Fernando Alonso compite en la Fórmula 1, con toques AMR Satin Lime Graphics que hacen resaltar al vehículo, además de todas las piezas de fibra de carbono y una matrícula muy llamativa con la inscripción '014S', en referencia a su número de competición.

Sin embargo, dentro del habitáculo es donde se puede apreciar cómo Aston Martin cuidó al máximo a su estrella, con una plaza al lado de la puerta de aluminio en la que aparece su logotipo y el dorsal 14, además de que en el asiento tiene bordado otra inscripción para recordar a quién pertenece el vehículo.

"Es difícil expresar con palabras lo mucho que he esperado este día", dijo el español. "Sentarse al volante de mi propio Valkyrie, en cuyo diseño he trabajado tan estrechamente con el equipo de Q by Aston Martin, es sin duda un día para recordar. Valkyrie es realmente un coche de Fórmula 1 para la carretera, con mucho del conocimiento y la tecnología tomada de toda la experiencia que Aston Martin tiene en pista y no puedo esperar a salir a la carretera".

El coche es capaz de alcanzar los 100 km/h desde parado en poco más de dos segundos y medio gracias a su motor V12 de 6,5 litros híbrido, lo que se combina con una excelente aerodinámica, y de la que ahora podrá disfrutar el ovetense, ya sea en las calles de Mónaco o en algún viaje que desee hacer por Europa.

