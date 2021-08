Alonso: "Hay que aprovechar las oportunidades, como en Hungría"

Fernando Alonso vuelve de las vacaciones de verano con las pilas cargadas y con ganas de demostrar que Alpine puede pescar oportunidades en la segunda mitad del año, como hicieron en el GP de Hungría de principios de agosto.

El español, que fue protagonista en las 24h de Le Mans al convertirse en el primer piloto de la historia que recorrió el trazado de La Sarthe con un Fórmula 1, tiene ganas antes del GP de Bélgica y espera mantener el buen feeling con el Alpine A521.

"Me he tomado un tiempo para recargar las pilas, ya que la primera mitad de la temporada ha sido muy larga. He hecho algo de ciclismo y he pasado tiempo con la familia y los amigos. Sin embargo, no tardé mucho en volver a los circuitos, y me divertí en mi pista de karting de casa", apunta en el previo del equipo.

"Estoy contento de haber tenido este breve descanso, pero creo que hemos conseguido tener un buen impulso y ahora debemos llevarlo a cabo en la segunda mitad de la temporada. Siempre disfruto de la primera carrera después de la pausa, y todavía hay muchos puntos en juego con la mitad de tabla tan apretado como siempre".

Alonso, que nunca ha logrado ganar en Spa-Francorchamps, espera poder mantener el impulso obtenido en Hungría, aunque es consciente, como ha comentado en otras ocasiones, que repetir dicho resultado es casi imposible.

" Es un gran circuito y un placer correr en un coche de Fórmula 1. Tomar Eau Rouge a fondo con estos coches modernos será increíble. Es un circuito bastante tradicional en cierto modo y siempre ofrece una buena carrera a los aficionados. El tiempo puede ser a veces imprevisible, así que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, como hicimos en Budapest", prosigue.

"Tenemos una triple cita con dos circuitos tradicionales, Spa y Monza, y uno nuevo para la Fórmula 1, Zandvoort. Nuestro objetivo es sumar tantos puntos como sea posible y aprovechar el impulso y el espíritu de equipo que ya demostramos en Hungría".

Por su parte, Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine, deja claro que son realistas de cara al GP de Bélgica, aunque si la meteorología baraja las cartas, cree que estarán ahí.

"Seguimos siendo realistas para Spa, ya que sabemos que es un circuito que se adapta menos a nuestro paquete. Aunque hayamos dejado de desarrollar el A521 hace tiempo, seguiremos llevando alerones específicas de baja carga aerodinámica para Spa y Monza, que son circuitos de alta velocidad", desvela.

"Spa es uno de esos lugares en los que el tiempo puede ser imprevisible, y la previsión meteorológica para este fin de semana parece confirmarlo. Esto podría crear buenas oportunidades para que nuestros pilotos brillen, ya que Esteban ha demostrado su habilidad en mojado en el pasado, y la habilidad y experiencia de Fernando en carrera es una ventaja en condiciones difíciles. Nuestro objetivo es estar en una posición en la que podamos aprovechar cualquier oportunidad".