Alonso: "Tal vez en Abu Dhabi tengamos una mini carrera con Vettel y Kimi"

Llega el Gran Premio de Abu Dhabi que pone fin a la temporada 2021 y, mientras unos como Verstappen y Hamilton se juegan el título, para otros supone una carrera más sin mayor incentivo que el de cerrar bien el año y despedirse del campeonato hasta el año que viene.

Fernando Alonso es décimo en el mundial, cinco puntos por delante de su compañero Ocon, y se está jugando el nuevo premio que reparte la F1 esta campaña, el del piloto con mayor número de adelantamientos. A falta de una carrera, Sebastian Vettel lidera esa tabla con 127 adelantamientos, por 125 de Alonso y 121 de Kimi Raikkonen.

El pasado jueves en Arabia Saudí, Vettel y Alonso ya bromearon sobre la posibilidad de adelantarse entre ellos para sumar más, y el asturiano dijo que debería ganarlo Raikkonen, porque se perdió dos carreras por COVID y porque ya se retira.

En el previo del equipo antes de la cita final, Alonso volvió a hacer referencia a ese galardón: "En el premio a más adelantamientos en el año, hemos tenido algunas batallas divertidas con Sebastian (Vettel) y también con Kimi (Raikkonen), que están en esa batalla. Tal vez podamos tener nuestra propia mini carrera el domingo y ver quién consigue más adelantamientos".

Respecto al circuito Yas Marina, Alonso recordó la naturaleza de una pista donde históricamente ha sido difícil adelantar, pero a la que han hecho ajustes para favorecer el espectáculo: "Creo que desde hace tiempo está claro que es un circuito donde es bastante difícil adelantar y espero que esos cambios puedan marcar la diferencia".

"Es una pena cuando una carrera decisiva para el título es en un sitio difícil para adelantar, pero es una buena pista para correr y si con esto puede haber más adelantamientos, será más emocionante para nosotros los pilotos y para todos los que nos están viendo. Nos gusta correr en Abu Dhabi y tengo curiosidad por ver si cambiará algo. Siempre estoy ansioso por probar nuevos trazados del circuito, así que veremos el domingo", concluyó.

Y si Alonso se juega sellar el décimo puesto en pilotos y el campeonato de adelantamientos, Alpine busca finiquitar la misión de ser quinto en constructores. Aventajan en 29 puntos a AlphaTauri, que tendría que hacer un doble podio y esperar que Alonso y Ocon tengan un mal domingo.

Pese a ello, Laurent Rossi, CEO de Alpine, no se confía y se muestra completamente sincero cuando admite que no es una posición para celebrar: "Podemos tener una buena ventaja de puntos sobre AlphaTauri, pero como hemos visto este año, cualquier cosa puede pasar en la Fórmula 1. Todo lo que se necesita es un gran cambio de puntos, así que no celebraremos nada hasta que sepamos que es definitivo".

"Pero a pesar de los aspectos positivos, también debemos ser bastante duros con nosotros mismos y aceptar que el quinto lugar no es donde queremos terminar ninguna temporada. Tenemos objetivos y metas en mente para las próximas temporadas y tenemos que aprovechar este año para asegurarnos de que Alpine esté ahí arriba y en el lugar que le corresponde en el futuro".

Haciendo repaso a la temporada, Rossi mostró orgullo: "Creo que por lo que hemos demostrado este año, dentro y fuera de la pista, el trabajo en equipo es lo que nos impulsa hacia adelante y es de lo que se trata. A veces funciona y otras no. El espíritu de equipo recorre el ADN de las fábricas de Enstone y Viry, y ahora también de Dieppe. Y se ha culminado con los resultados que hemos visto en la pista entre nuestros dos pilotos".

Por último, Esteban Ocon está ante la oportunidad de quitarle el agridulce sabor de boca que le quedó perder el podio en Yeda en la última recta: "Estoy muy orgulloso de lo que logramos en la carrera con el cuarto puesto pero, al mismo tiempo, existe una ligera decepción por no haber conseguido un trofeo allí. Dimos todo lo que teníamos y, desgraciadamente, no fue suficiente para quedar tercero".

"Desde que estoy en F1, Abu Dhabi siempre ha sido la última carrera de la temporada. Hay un ambiente único en el paddock todo el fin de semana mientras la temporada llega a su fin y algunas plazas del campeonato aún están en juego".