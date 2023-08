Alonso cree que Hamilton y él podrían hacerlo como Verstappen en el Red Bull

Verstappen logró en Holanda su novena victoria consecutiva, igualando el récord histórico de Sebastian Vettel, que amenaza con superar este fin de semana. El holandés está batiendo todos los registros y no se ve el momento en el que ceda la primera plaza. Y Alonso, que compartió podio y rueda de prensa con él en Zandvoort, elogió lo que está logrando.

Sin embargo, cuando le preguntaron si Max Verstappen estaba rindiendo a otro nivel o si por ejemplo Lewis Hamilton y él podrían retarle si estuvieran en el mismo coche, contestó: "A veces se subestima lo que Max está consiguiendo, estoy de acuerdo con el comentario y la pregunta que hizo otro periodista antes".

"Creo que ganar de una manera tan dominante en cualquiera de los deportes profesionales es muy complicado. Y estar al mismo nivel que él... obviamente los pilotos en general tenemos mucha confianza en nosotros mismos, así que creo que yo también puedo hacerlo bien. No sé Lewis, pero ¡yo sí! Y Lewis también, y todos".

Fernando Alonso considera que hay que entrar en una especie de comunión con tu coche, algo que él sintió el domingo en Holanda, y que su rival puede lograr más a menudo con el Red Bull: "Creo que tienes que entrar en un estado de ánimo, en un estado en el que estés, conectado con el coche. Por ejemplo yo en días como este, he sentido que estaba en mi mejor momento y que daba el 100% de lo que sentía y de mis habilidades, pero quizás en Spa no estuve a ese nivel o en Austria o demás. Así que siempre sientes que hay margen para mejorar y no estás contento contigo mismo al 100%, como yo sí lo estoy hoy. Y creo que Max está consiguiendo ese 100% más a menudo que nosotros en este momento, que cualquiera de los pilotos, así que por eso está dominando".

La primera pregunta a la que se refería a Alonso se la habían hecho a Verstappen poco antes, sobre si las complicadas condiciones como a las que se enfrentó la F1 en el GP de Países Bajos ayudaban a dar mérito a lo que está logrando Verstappen con el mejor coche. El bicampeón neerlandés explicó: "Sí, absolutamente. Quiero decir, incluso si tienes el mejor coche, y creo que ha habido coches más dominantes en el pasado que el que tenemos en este momento nosotros y no han sido capaces de hacerlo, ganar nueve seguidas, o las victorias consecutivas que llevemos como equipo, no es fácil [Red Bull lleva una racha de 14]".

"Así que sí, es difícil y especialmente como en este domingo, es fácil tomar una decisión equivocada o incluso dejarlo acabar en la grava o lo que sea. Así que, por desgracia, nunca es tan sencillo", concluyó.