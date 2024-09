Alonso trató de persuadir a Newey con mensajes y una charla en Mónaco

Una de las noticias de la temporada 2024 de Fórmula 1 es el fichaje de Adrian Newey por el equipo Aston Martin, y ambos se unirán a partir de marzo de 2025 con el objetivo de hacer que la escudería de Silverstone consiga pelear por títulos mundiales en la máxima categoría del automovilismo. Uno de los que se alegró mucho de la contratación del mítico diseñador fue Fernando Alonso, que en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán habló sobre el hecho de tener al que fuera su 'archienemigo' durante tantos años.

El asturiano aseguró que fue una "semana positiva" con el anuncio del nuevo ingeniero en su conjunto, y en el momento en el que se le preguntó sobre si intentó persuadirle en algún momento, reveló que pasaron bastante tiempo juntos y que incluso le mandó algún mensaje: "Le mandé algún mensaje, como seguro que lo hizo todo el mundo. También le vi en el Gran Premio Histórico de Mónaco y pasamos media hora hablando, todos intentamos persuadirle y al final Lawrence [Stroll, propietario de Aston Martin], su visión, su nueva fábrica y Honda fueron factores decisivos".

"Ha sido una semana positiva para el equipo con el anuncio de Adrian. Es una gran incorporación, y pienso que Aston Martin es el equipo del futuro, vamos inaugurando nuevos edificios, terminaremos el túnel de viento en enero, tenemos a Aramco, el mejor socio del mundo, y ahora a Adrian [Newey], así que la visión de Lawrence va tomando forma", continuó el dos veces campeón del mundo.

Al español también se le cuestionó sobre si la influencia de Adrian Newey se comenzará a notar tan pronto como haga su desembarco en el primer trimestre del próximo curso, y dijo: "No lo creo, me gustaría decir que sí, pero no lo creo. En marzo de 2025, creo que el enfoque será el 2026 y ese cambio de normativa, y él empieza ahí, así que hasta que conozca a todos y se ubique en la fábrica será abril, por lo que tendrá que pasar mucho tiempo en 2025, y espero que estemos peleando por el título, pero creo que será en 2026 cuando tenga influencia en el coche".

Como es lógico, a Fernando Alonso se le preguntó sobre si llegará esa ansiada 33 con el diseñador inglés, y comentó con una sonrisa: "Veremos, no puedo predecir el futuro. Como he dicho, tenemos muchas cosas que vendrán en los próximos meses, como el túnel de viento, que será un punto de inflexión, porque hasta ahora usábamos el de Mercedes con limitación de tiempo, y tener el nuestro para utilizarlo en el momento que se necesite, será un paso adelante".

"Y también la fábrica, no olvidemos que hace dos años, Aston Martin estaba en un edificio muy pequeño que solía ser de Force India, y ahora hemos doblado el personal con estas nuevas instalaciones, así que, paso a paso, estamos teniendo todo para luchar por esa victoria y ese campeonato, pero soy consciente de que eso lleva tiempo, y que yo no tengo ese tiempo en cierto modo, pero estoy relajado y disfrutando del momento", sentenció.

