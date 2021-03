Alonso, sobre Vettel, Hamilton y Verstappen: "Soy mejor"

Quedan apenas dos días para que arranque el Gran Premio de Bahrein 2021 que supondrá el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, y el asturiano está completamente motivado ante su primera carrera de la máxima categoría desde 2018.

El piloto asturiano, que en verano cumplirá 40 años, atendió a la BBC en una entrevista por videollamada, y volvió a recordar la facilidad que tiene para generar debate y atraer la atención de todo el mundo.

Con Alonso coincidirán en pista otros tres campeones del mundo, además de un piloto al que todos consideran un potencial campeón, Max Verstappen. De todos ellos comenzó hablando el español.

"Va a ser increíble, estoy deseando empezar. Hay algunos jóvenes talentosos que han tenido grandes actuaciones en las categorías junior, y luego sigue los campeones que ya estaban ahí hace dos años, Lewis, Sebastian, Kimi...".

"Verstappen, aunque es parte de la generación más joven y es de los pilotos más jóvenes, lleva compitiendo al más alto nivel desde hace cuatro o cinco años. Tenemos una parrilla competitiva y será un desafío batir a todos en pista".

Y ahí, cuando el entrevistador Ben Croucher le pregunta si se considera tan bueno como esos pilotos a pesar de sus dos años de ausencia, Alonso responde sin inmutarse ni gesticular nada detrás de su mascarilla: "No, soy mejor".

(Repasa la enorme lista de pilotos que han coincidido con Alonso en F1 antes de seguir leyendo)

Foto de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc.

Foto de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc.

Alonso vuelve a la Fórmula 1 en 2021 para adelantar la adaptación al curso 2022, cuando la categoría estrenará un nuevo reglamento. El piloto y su equipo son conscientes de que no pueden aspirar a altas metas este año, pero eso no les hace perder la motivación.

"Estoy de vuelta en la Fórmula 1 con el objetivo de hacerlo bien obviamente, y el objetivo de poder ganar carreras, con la esperanza de luchar por campeonatos", insiste Alonso.

“Sabemos que este año no será posible porque el reglamento es un poco diferente pero básicamente igual que en años anteriores, así que no veo que vaya a ocurrir ningún milagro. Pero en 2022 con suerte las nuevas reglas cambiarán un poco el orden de la parrilla y queremos ser uno de esos equipos que sorprenda a todos y para eso tenemos que trabajar duro este año".

Por último, Fernando Alonso habló del accidente de tráfico que sufrió en Suiza, donde fue atropellado por un coche mientras montaba en bici.

"Creo que tuve suerte", admitió. "Cuando pasó estaba preocupado porque me tiré toda la segunda mitad del año pasado esperando y me estaba preparando para la presentación del equipo y los test. Y de repente estás en el hospital después de un accidente de bici, sin saber cuánto tiempo tardaría en recuperarme".

Tras una semana en casa, a Alonso se le permitió retomar su programa de entrenamiento y aunque aún le quedan dos placas de titanio en su mandíbula superior, eso no será ningún problema durante su regreso al mundial. "No me molestará en absoluto esta temporada y, como he dicho, creo que tuve suerte".