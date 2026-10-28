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Cómo Alonso inspira a un campeón del WEC y ganador de Le Mans en momentos difíciles

Seguir compitiendo al máximo nivel cuando no se tiene oportunidad de ganar pone a prueba la motivación de los pilotos que han vencido. Loic Duval, como Fernando Alonso.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 28 oct 2026, 18:59

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#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

Foto de: Rainier Ehrhardt

Fernando Alonso es el ejemplo perfecto de resiliencia, y su caso, persiguiendo un título desde 2026, una victoria desde 2013 y un podio desde 2023 es todo un ejemplo para los pilotos, incluso fuera de la Fórmula 1 .

En un encuentro con medios españoles entre los que estaba Motorsport.com en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante las 6 Horas de Barcelona del WEC, se le preguntó a Loic Duval, ganador de Le Mans y del Mundial de Resistencia, cómo logra la motivación para despertarse cada día y pensar que puede ganar con Peugeot: "Creo que hasta ahora así es como estoy hecho. Quiero luchar, quiero correr delante. Ha sido difícil al inicio de este programa, pero estamos trabajando en el futuro. Y por supuesto eso abre muchas oportunidades y opciones".

Y continuó: "Tenéis a alguien en España con Fernando [Alonso], creo que es algo similar. Al final, mientras pueda rendir y pelear con los chicos de delante, ahora puedo compararme con mis compañeros de equipo, pero mientras pueda estar en términos de rendimiento con ánimo, lo estaré intentando todo. Y también conozco la sensación que tienes cuando estás en el podio en Le Mans con toda la gente. No es frecuente que puedas disfrutar de eso en tu vida. Así que sé lo que significa, sé lo que se obtiene, y me gustaría tenerlo de nuevo".

Loic Duval

Foto de: Eric Le Galliot

Duval tiene un año menos que Alonso, siendo el español de 1981 y el francés de 1982. Es el piloto de mayor edad de las dos alineaciones de Peugeot en el WEC, y ante la cuestión de si se ve como un ejemplo para los compañeros más jóvenes que tiene en el #94, señaló que sí, que él y Paul di Resta en el #93 combinan con la juventud del resto.

"Sí, no sé si como ejemplo, pero seguro que quizá también es más fácil para mí, porque gané Le Mans y el campeonato del mundo. Así que voy detrás de que vuelva a ocurrir, pero no es que nunca lo haya hecho antes. Pero por supuesto, también tienes que entender la prisa que tienen estos pilotos jóvenes, que quieren ganar y quieren pelear delante, lo cual es normal. Eso es lo que necesitamos también, como equipo, que nos empujen, intentar que todo ocurra lo más rápido posible. Así que creo que es una buena imagen, sinceramente, tener ambas cosas".

"Creo que está Paul en un coche, yo estoy en el otro coche, con algunos pilotos jóvenes. Lo que también es importante es que, como todos tienen talento, hay que asegurarse de ponerlos en la mejor condición posible, que no tengan miedo de apretar o que tampoco sientan que tienen que demostrar algo".

"Porque eso a veces en resistencia te puede llevar a una situación que es bastante complicada, cuando todo el mundo quiere demostrar, sabes, que es el mejor. Así que creo que ya tuve mi momento de hacer la clasificación, de hacer ese tipo de cosas, y creo que también es importante darles las oportunidades de desarrollarse y de disfrutar, y de poder apretar".

"En ese sentido es fácil para mí dar un paso atrás y decir, 'chicos, a por ello'. No me importa, lo que quiero es al final estar en el podio con ellos, pero quién sea el más rápido, ya no es tan importante para mí".

En efecto, en el #94, el Peugeot 9X8 de Duval, quien suele hacer la clasificación es el joven Malthe Jakobsen (22 años), que de hecho dio a la marca del león una pole histórica en las 6 Horas de Spa-Francorchamps.

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