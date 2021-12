Alonso: "Honda no estaba para ganar con McLaren; cambiaron de dirección y filosofía"

Fernando Alonso regresó este año a la Fórmula 1 después de años ausencia, y enseguida demostró que no había perdido la chispa de sus mejores días. El español fue decisivo en la victoria de su compañero Esteban Ocon en Hungría gracias a una magistral defensa ante Lewis Hamilton, y también tuvo la satisfacción de volver al podio en Qatar.

El asturiano terminó décimo en la clasificación con 81 puntos justo por delante de su compañero.Nada más acabar la temporada en Abu Dhabi, Alonso se sentó con la prensa para hacer balance del año y hablar de sus expectativas par 2022.

"La victoria de Esteban en Hungría fue el mejor momento para nosotros como equipo, y mi podio en Qatar me dio muy buenas sensaciones", dijo. "En general puedo decir que ha sido un buen año para mí. Tanto dentro como fuera de la pista he disfrutado con el equipo. He sido súper feliz. He tenido el lujo de poder volver a la Fórmula 1 y eso es un raro privilegio porque no es fácil tener este tipo de oportunidades".

Alonso continuó hablando de los progresos que ha hecho Alpine a lo largo del año. El fabricante francés terminó la temporada en quinto lugar en el campeonato de constructores y, sobre todo al final, parecía ir en ascenso.

"Tengo algo de experiencia y haber corrido con diferentes equipos pude ver algunas áreas en las que éramos débiles y otras en las que éramos muy fuertes. Evidentemente, siempre se intenta que el equipo sea más fuerte y esté más preparado para 2022. Creo que ahora estamos en mejor forma que en Bahrein, pero todavía hay algunas cosas que tenemos que arreglar".

2022 representará un cambio para todos los equipos. La revolución reglamentaria restablecerá, al menos en teoría, el orden visto hasta ahora y Fernando señaló lo que necesita hacer Alpine para luchar por el título.

"Lo más importante es entender si el coche es rápido desde las primeras pruebas. Sé que Renault lleva varios meses trabajando en el proyecto del nuevo motor. Veremos si el año que viene podemos estar más cerca de nuestros rivales. Necesitamos necesariamente cerrar la brecha que tenemos con la unidad de potencia y por eso existe este nuevo proyecto."

"También tenemos que cerrar la brecha aerodinámica, pero con el cambio reglamentario que tendremos el próximo año es difícil hacer predicciones. De momento sólo hay esperanzas, pero entiendo que esas esperanzas son las mismas para todos".

"Soy optimista, tenemos los recursos adecuados, tenemos el compromiso de Luca de Meo, de Laurent Rossi, todos nuestros directivos están comprometidos con la Fórmula 1. El tope presupuestario debería ayudar, porque ahora es más o menos similar para todos. Depende de nosotros hacer un buen coche. Si no lo conseguimos, tenemos que aprender de nuestros errores, pero ya no podemos escudarnos en un presupuesto menor o el uso de dos túneles de viento. Estas cosas ya no existen. Ahora todo depende de nosotros".

A continuación, a Alonso le preguntaron por el éxito de Honda. El motor japonés, que tantos problemas causó durante su segunda etapa en McLaren, consiguió ganar el título con Max Verstappen.

"Cuando dejaron McLaren, creo que no estaban en el punto de soñar con el campeonato. Pero hicieron un muy buen trabajo, nombraron a las personas adecuadas. Creo que cambiaron la dirección. Introdujeron una nueva filosofía e hicieron el trabajo, y estoy muy contento por ellos. Fui el primero al que felicité después de Max el domingo en el parc ferme. Así que me alegro por ellos. Estoy triste de que se vayan ahora. Pero espero que vuelvan".

Honda regresa a la F1... y problemas antes de empezar 1 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El binomio McLaren-Honda volvió a unirse en la F1 y los de Woking tuvieron permiso de Mercedes para probar con su nuevo motorista en los test post GP de Abu Dhabi. Pero allí, Stoffel Vandoorne sufrió para dar varias vueltas consecutivas sin que se parase el monoplaza. Dura pretemporada en Jerez 2 / 46 Foto de: McLaren Los primeros test de 2015 para McLaren-Honda en Jerez en febrero ya trajeron problemas. Con el MP4-30 ya diseñado para el propulsor nipón, Jenson Button y Fernando Alonso solo pudieron completar 79 vueltas durante los primeros cuatro primeros días de pretemporada. En Barcelona, siguen los problemas de fiabilidad 3 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A mediados de febrero, la F1 puso pie en Montmeló y los problemas de fiabilidad de Honda siguieron lastrando el tiempo en pista. McLaren fue el equipo que menos rodó (124 vueltas), la mitad que el siguiente peor, Force India. Los últimos test terminan con Alonso en el helicóptero médico 4 / 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Por si no había enanos suficientes en Honda, Fernando Alonso se salió en la curva 3 del trazado de Montmeló y en un extraño accidente, tuvo que ser evacuado en helicóptero. El español se perdería la cita de Australia, aunque nunca se supo qué pasó realmente en su accidente. Primera carrera, primer abandono 5 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, sustituto de Alonso en Melbourne, no pudo ni siquiera empezar la carrera tras un fallo en su propulsor en la vuelta de formación. Button terminó 11º. Segunda carrera, doble abandono 6 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Un fallo en el ERS en el caso de Alonso y un problema de falta de potencia en el monoplaza de Button dejaron a los McLaren fuera de juego en Malasia. En Bahrein, problemas eléctricos 7 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Un fallo eléctrico en el monoplaza de Buttton en la Q1 dejó al inglés sin siquiera tomar la salida de la carrera del domingo, debido a que los mecánicos lo volvieron a encontrar antes de formar en parrilla. Mónaco y el sobrecalentamiento 8 / 46 Foto de: McLaren Un fallo eléctrico dejó a Alonso 15º en la Q2 y un problema "inespecífico" de sobrecalentamiento le dejó fuera de carrera. Desastre en Canadá 9 / 46 Foto de: McLaren En Montreal, Button tuvo un problema de ERS en la clasificación, Alonso vio lastrado su tiempo en pista por un cambio de motor y en carrera ambos abandonaron por problemas diferentes en sus escapes. Hasta Italia, todo parecía encaminado. Pero... 10 / 46 Foto de: McLaren En Hungría, Honda sumó su primer fin de semana con ambos pilotos en los puntos desde su regreso, con el quinto puesto de Alonso y el 9º de Button. Pero en Italia el MP4-30 del español tuvo un problema de falta de potencia en carrera. México y el último abandono de 2015 11 / 46 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images A pesar del doble abandono en Spa por la caja de cambios, McLaren acumuló tres grandes premios viendo la bandera a cuadros con sus dos coches, pero en México Alonso volvió a sufrir una pérdida de potencia en carrera. La pesadilla acaba en Abu Dhabi... por el momento 12 / 46 McLaren no volvió a sumar puntos en 2015 después del GP de EE UU con el sexto puesto de Button. En Abu Dhabi Alonso sufrió un accidente en la salida, aunque no fue por avería. Lo que no esperaban es que les quedaba aún una larga travesía en el desierto por delante. Nueva temporada, viejos fantasmas 13 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La temporada 2016 echó a andar con los test invernales de Barcelona. Y el primer día, la primera en la frente. Un problema de sensor arruinó la mañana de Button en la primera jornada. Lo arreglaron por la tarde y el inglés pudo dar 83 vueltas en totales, pero ya aparecían las primeras dudas. Tercer día de test, segundo problema 14 / 46 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Alonso pudo rodar sin contratiempos en la segunda jornada, dando 119 vueltas. Button volvió a subirse al monoplaza al día siguiente y un fallo hidráulico a menos de tres horas del final dejó su casillero de vueltas en 51. Alonso se "reencuentra" con los problemas 15 / 46 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images El cuarto día volvió a ser el turno de Alonso, y problemas de presión en el sistema de refrigeración de su motor Honda le impidió dar más de 3 vueltas en las que no marcó ningún tiempo. Día en blanco. La segunda semana no empezó mejor 16 / 46 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Ya en marzo llegó la segunda y última tanda de test de pretemporada. El primer día, en el quinto test, un error de sensor por la mañana no permitió a Alonso dar tantas vueltas como querían. Acabó con 93 giros. Antes de la temporada, buenas noticias para McLaren... y para Honda 17 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Las tres últimas jornadas de test transcurrieron sin problemas y Button, Alonso y otra vez Button dieron 121, 116 y 121 vueltas respectivamente, sin fallos. El equipo llegaba aliviado a la primera carrera de la temporada 2016. A Vandoorne le cae la primera del año 2016 18 / 46 Foto de: McLaren El GP de Australia transcurrió sin problemas mecánicos, aunque Alonso sufrió un impresionante accidente que le impidió estar en la segunda carrera, la de Bahrein. Tras un viernes tranquilo, el sábado, en FP3, el sustituto del español, Stoffel Vandoorne, sufrió una fuga de aceite que condicionó su programa. Primer '0' de la temporada por fiabilidad 19 / 46 Foto de: McLaren Vandoorne completó un fin de semana de debut con un brillante décimo puesto que dio al equipo su primer punto del año. Sin embargo, su compañero Button sufrió el primer abandono por una pérdida repentina de potencia en una carrera en la que, en su opinión, podría haber sido sexto. Primer varapalo. Decepción en casa 20 / 46 Foto de: XPB Images Nada falló en China ni en Rusia. De hecho en Rusia ambos coches puntuaron, y Alonso llegó a España celebrando que la situación en 2016 fuera ya "mucho más lógica" sin tantos fallos. Llegó a meterse en la Q3 de su gran premio como local, pero en la segunda parte de una carrera que se pasó tras su compañero Button fuera de los puntos, se vio obligado a abandonar. Perdió potencia en su motor y tuvo que volver al pitlane como aparece en la imagen, en moto. Un viernes preocupante en Canadá 21 / 46 Foto de: McLaren Alonso y Button sufrieron algunos problemas de fiabilidad en los libres del GP de Canadá. Especialmente afectaron a Jenson, que tuvo que cambiar varias piezas de la unidad de potencia entre FP1 y FP2. El problema de Alonso se dio en el sistema hidráulico, aunque no fue algo grave. Segundo abandono de Button 22 / 46 Foto de: McLaren Los terceros libres y la clasificación de Canadá fueron sin problemas pero, en la vuelta 9 de carrera, el motor dejó tirado a un Jenson Button que sumaba así su segunda retirada del año. Primer susto en Bakú 23 / 46 Foto de: McLaren Durante los libres del GP de Europa, Alonso comenzó a perder velocidad mientras intentaban resetear el sistema. Luego explicó que se trató de un problema de presión de la bomba de gasolina que paró el motor y le dejó parte de la sesión en el box. Y la cruz en Azerbaiyán le toca esta vez a Alonso 24 / 46 Foto de: McLaren En una carrera sin muchas aspiraciones en la que rodaba fuera de los puntos, Alonso tuvo que retirarse por un problema en la caja de cambios evitando así que pudiera afectar a más partes del coche. Se quedó a nueve vueltas del final. Sigue la racha 25 / 46 Foto de: McLaren Por segunda carrera consecutiva, y esta vez a siete vueltas de acabar la carrera, un problema en el ERS dejó k.o a Alonso cuando rodaba cerca de la décima plaza. El asturiano explicó que no era cosa de un momento: "Tuvimos problemas de motor desde la vuelta tres o cuatro, así que estábamos ahí un poco por estar. Sobre todo el motor eléctrico, no teníamos la batería disponible. Luego, cuando llega el momento de abandonar, ya estás listo hace una hora y media para ello". Amago en Silverstone 26 / 46 Foto de: McLaren Problemas en la unidad de potencia afectaron a Button en los libres del viernes, unos entrenamientos donde Alonso logró ser 6º. Ninguno de los dos lograría puntuar el domingo, aunque ambos pudieron acabar la carrera. Alonso, obligado a un cambio de motor prematuro en Hungría 27 / 46 Foto de: McLaren Aunque dijo que no había tenido ningún problema en los primeros libres, Alonso tuvo que cambiar el motor antes de la FP2: "Toda la primera sesión fue normal, pero luego en el meeting vino uno de los ingenieros de Honda y dijo que era mejor cambiar la unidad de potencia". Era un motor que solo habían utilizado en Silverstone, pero Honda descubrió un potencial problema que obligó al cambio. En carrera le tocó a Button 28 / 46 Foto de: McLaren Alonso fue 7º en carrera, pero Button, que había clasificado 8º, sufrió una pérdida de presión hidráulica y posterior fuga de aceite que le hizo abandonar. Una tregua en las carreras, pero... 29 / 46 Foto de: McLaren Alonso tuvo que cambiar el motor tras la clasificación de Bélgica y se vio obligado a salir último. Reveló un problema en la última vuelta de la FP3 y nada más salir a pista en la Q1 el equipo le pidió que apagara el motor. Ni en la anterior carrera (Alemania) ni en esa ni en la siguiente (Italia) tuvieron problemas de fiabilidad, aunque fallos así demostraba que no estaban aún libres de contratiempos. Sin abandonos por "culpa" de Honda en lo que quedaba de año 30 / 46 Foto de: McLaren En la segunda mitad de año, McLaren solo tuvo tres abandonos, y los tres con Button: uno por incidente, otro por frenos y otro por suspensión. Así pues, el motor Honda no lastró el resto de carreras que quedaban, haciendo que 2016 fuera el mejor año de los tres que ha durado el proyecto. Pero con algún problema 31 / 46 Foto de: McLaren Por ejemplo, en los libres del GP de Singapur los dos McLaren tuvieron problemas de fiabilidad en las dos sesiones del viernes. En Malasia, Alonso tuvo que cambiar motor para la carrera y salió último. Y, en Brasil, Alonso revivió 2015 32 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El español solo pudo rodar 34 minutos en la segunda sesión de libres debido a un problema en el ERS en Interlagos. Alonso tuvo que divertirse con una cámara de la FOM mientras se disputaba la práctica. Otra vez, en Brasil, el bicampeón llamaba la atención fuera del coche. Afortunadamente solo quedaban dos carreras y en la última, en Abu Dhabi, no hubo ningún problema. Nuevos colores y mismos problemas 33 / 46 Foto de: LAT Images McLaren-Hona afrontaba su tercera temporada este 2017 con las ilusiones puestas en empezar a sumar podios en su cuenta. Pero los test de pretemporada en Barcelona fueron un jarro de agua fría para el binomio anglojaponés. Los problemas de fiabilidad con el depósito de aceite y con el motor de combustión interna les golpearon en los dos primeros días. Más problemas en la segunda semana 34 / 46 Foto de: LAT Images En la segunda ronda de test, Honda volvió a complicar la vida a McLaren, que aseguraba haber evolucionado notablemente con su chasis. Problemas eléctricos y pérdidas de potencia repentinas castigaron a Vandoorne y a Alonso.1.978km frente a los 5.102 de Mercedes... Problemas en Australia... y más en China 35 / 46 Foto de: LAT Images Aunque ninguno sufrió problemas de motor en la carrera, en la primera clasificación del año el MCL32 de Vandoorne tuvo problemas con la presión de la gasolina. En China, ambos abandonaron: Alonso por la caja de cambios y Vandoorne por pérdida de potencia. Bahrein: desastre doble 36 / 46 Foto de: LAT Images Vandoorne no pudo ni salir a pista por un problema de presión de agua y Alonso se retiró a dos vueltas del final por falta de potencia. Otra en la frente en Rusia 37 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso no pudo arrancar el domingo de Rusia después de un fallo en el software del ERS. Ahora la presión del aceite 38 / 46 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Alonso abandonó a tres vueltas del final cuando rodaba 10º por falta de presión en el aceite del motor Honda. Nuevas especificaciones 39 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Las nuevas especificaciones de Honda comenzaron a llegar con el verano, pero tras los primeros puntos de Alonso en Bakú, un nuevo fallo de presión de combustible en el MCL32 del español en Silverstone sumó el 12º abandono del año. Se rompe la racha 40 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Después de puntuar por partida doble en Hungría, la vuelta de las vacaciones llevó a un nuevo abandono de Alonso por un fallo de potencia en Spa, que luego Honda desmentiría. Otro doblete en Monza 41 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images La llegada al Autódromo de Monza castigó de nuevo a McLaren con sendos abandonos después del enésimo cambio de motores y componentes varios y a pesar de introducir la especificación 3.7. El belga por culpa del MGU-K y el español por la caja de cambios. Golpe en el GP de casa 42 / 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images En Japón, Honda tuvo que sufrir la vergüenza ante su público. Aunque habían programado las sanciones en parrilla para Malasia, al termino de la jornada del viernes detectaron una fuga hidráulica que les obligó a saltarse el toque de queda. Un problema subsanable de haberse percatado con anterioridad y del que los responsables del proyecto reconocieron "sentirse avergonzados". Alonso recibió 35 posiciones de penalización al montar un motor completamente nuevo Enésimo problema con el MGU-H y abandono de Alonso 43 / 46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images McLaren tuvo que montar el 11º MGU-H del año en el motor de Vandoorne tras detectar un problema durante la mañana del domingo. El belga logró terminar 12º a pesar de salir al fondo de la parrilla, pero Alonso, que llegó a rodar 7º, abandonó por otra nueva "pérdida de potencia" y avería en su motor. Saliendo desde el fondo de la parrilla también en México 44 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Honda decidió montar unidades motores completamente nuevas en los dos coches de McLaren para que los GP de Brasil y Abu Dhabi se desarrollasen sin sanciones en parrilla y Vandoorne y Alonso arrancaron desde las plazas traseras en el Hermanos Rodríguez. El "increíblemente increíble" déficit de potencia en Brasil 45 / 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sin problemas mecánicos en Interlagos, Alonso se quejó del enorme déficit de potencia del motor Honda en comparación con sus rivales tras ser octavo en la penúltima carrera del año. Punto y final 46 / 46 Foto de: Sutton Motorsport Images Noveno puesto de Alonso para terminar la relación McLaren-Honda en Abu Dhabi tras una clasificación en la que fue 11º y no pudo pasar a Q3. El asturiano aseguró el sábado: "Sabemos que todos los motoristas tienen ese botón para clasificación y nosotros tenemos lo que tenemos". Punto y final a una relación que trató muchas lágrimas y pocas sonrisas.