Fórmula 1 GP de Las Vegas

Alonso explica por qué cree en Aston Martin pese al enorme lastre de Honda

Fernando Alonso explica por qué sigue confiando en el proyecto de Aston Martin pese a un difícil 2026 y cifra en más de dos segundos por vuelta el déficit en las rectas de Las Vegas.

Pol Hermoso

Publicado: 24 nov 2026, 19:56

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si uno se limita a mirar la clasificación del mundial de constructores de la Fórmula 1, cuesta encontrar motivos para compartir el optimismo de Fernando Alonso de cara a 2027.

Sin embargo, el asturiano tiene acceso a mucha más información que la que aparece en una tabla de resultados y, a estas alturas, parece tener bastante claro qué funciona y qué no en Aston Martin.

Y para entender por qué el bicampeón del mundo sigue creyendo en el proyecto de Silverstone después de una temporada tan complicada, conviene separar el AMR26 en dos partes: el chasis y el motor.

Porque, mientras que el trabajo de Adrian Newey y su equipo de ingenieros empieza a dar sus frutos, en Sakura todavía tienen muchos deberes pendientes. Y el pasado Gran Premio de Las Vegas fue, probablemente, uno de los mejores ejemplos de ello. En la clasificación del trazado estadounidense, Aston Martin registró una velocidad punta de apenas 290,8 km/h, frente a los 323,9 km/h de McLaren.

"A nivel de motor, estamos muy lejos y no podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos", reconoció el español en una entrevista concedida a la web oficial de Aston Martin.

"Hay circuitos como Las Vegas en los que perdemos más de dos segundos por vuelta solo en las rectas, y la fiabilidad tampoco está al nivel que debería estar. Nadie está contento con cómo van las cosas en lo que respecta a la unidad de potencia, pero sabemos que Honda está trabajando duro para mejorar la situación".

La mejora de Hungría, el argumento de Alonso para creer en Aston Martin

Ahora bien, no sería justo atribuir todos los males de Aston Martin en 2026 a Honda. El AMR26 nació con importantes carencias también a nivel de chasis y el propio Newey reconoció meses atrás que habían empezado a trabajar en el monoplaza con varios meses de retraso respecto a sus rivales.

Pero si hay una fecha que Alonso tiene marcada en el calendario de esta temporada, esa es la del Gran Premio de Hungría. Allí, los de Silverstone estrenaron un ambicioso paquete de mejoras que incluía una importante reducción de peso y una profunda revisión aerodinámica del monoplaza.

Y lo más importante no fue únicamente cuánto mejoró el coche, sino que mejoró exactamente lo que el equipo esperaba. Algo que puede parecer una obviedad, pero que en la Fórmula 1 no siempre sucede y que, precisamente en Aston Martin, había sido un quebradero de cabeza durante los últimos años.

"La actualización del chasis de Budapest debía aportar una determinada ganancia en tiempo por vuelta, y la aportó. Fuimos competitivos en Budapest y conseguimos puntos en Zandvoort y Malasia", recordó Alonso.

"Hemos conseguido meternos en el grupo de la zona media con una sola gran actualización del chasis esta temporada, así que eso me ha dado la confianza de que sabemos en qué dirección vamos y la convicción de que solo es cuestión de tiempo que tengamos un muy buen coche".

El español también quiso poner en valor la reacción del equipo cuando, allá por el mes de marzo, se hizo evidente que la temporada no iba a ser ni mucho menos lo que todos habían imaginado.

"Después de los test de pretemporada en Bahrein y de la primera carrera en Australia, todo el mundo entendió dónde estábamos. Nadie se escondió de la realidad y, desde el primer momento, nos centramos en cómo solucionar cada uno de los problemas".

"Fue realmente alentador ver esa reacción del equipo".

Con todo ello, la gran incógnita de cara a 2027 está en cuánto terreno será capaz de recuperar Honda durante el invierno. De poco serviría que Newey encontrase varias décimas más en el chasis si Alonso sigue perdiendo segundos enteros cada vez que llega a una recta.

Por ahora, el asturiano sigue dando un voto de confianza al fabricante japonés: "Ver el trabajo y el compromiso que hay entre bambalinas me da confianza de cara al próximo año".

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