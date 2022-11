El primer objetivo de Alonso con Aston Martin tras el "dolorido" test

Cargar el reproductor de audio

¡Por fin! Seguramente esas fueron las dos primeras palabras que llegaron a la cabeza de Fernando Alonso al despertarse. Después de unas últimas semanas un poco convulsas para el español en Alpine, el pasado domingo puso "punto y final" a su relación con los galos y este martes pudo debutar con Aston Martin en los test de postemporada.

Aunque el contrato del asturiano con Alpine no finaliza hasta que no acabe el presente año, es decir, no será oficialmente trabajador de la escudería de Silverstone hasta el 1 de enero de 2023, ambos conjuntos llegaron a un acuerdo para "liberarlo" y permitirle empezar a colaborar con los de Lawrence Stroll.

De esta forma, Fernando Alonso ha podido debutar al volante del AMR22 este martes en las pruebas de postemporada, un test muy útil para la adaptación del veterano piloto a un coche que es completamente diferente a todos los niveles.

Nada más bajarse del monoplaza para cedérselo a Lance Stroll en las últimas horas de la jornada, el español ofreció sus primeras sensaciones a la prensa y, tras 97 vueltas, se mostró muy feliz, aunque reconoció que había tenido un pequeño problema con su nuevo asiento.

"¡Primero en el asiento!", dijo cuando se le preguntó sobre cuál sería su primer objetivo para trabajar con Aston Martin a partir de este momento.

"Porque ahora estoy un poco dolorido del lado izquierdo. Y, obviamente, hicimos 97 vueltas en una sola mañana, así que estuvo bastante al límite", reconoció.

Siguiendo con la misma pregunta, el #14 explicó que después de casi 100 giros en su primer día al volante del AMR22, son muchas las cosas que tiene que analizar y transmitir al equipo.

"Pero tendremos que sentarnos y hablar, tengo que pasar ahora a mi mente todo lo que sentí. Hay cosas pequeñas, y la mayoría de ellas están relacionadas con la comodidad, no es el equilibrio en sí o el comportamiento del coche".

"No sé, los cambios de marchas, las paradas en el pitlane, los mensajes del tablero cuando haces un cambio, cuánto tiempo aparece en ese mensaje, son este tipo de cosas la prioridad ahora", añadió.

Pese a los problemas generados por un asiento que fue fabricando en la jornada del lunes, tan solo un día antes de su debut con Aston Martin, Alonso reconoció que la adaptación había ido mucho mejor de lo esperado.

"Creo que en la primera vuelta, hice un 26,6, es un tiempo que está a tres décimas de mi mejor crono [del fin de semana]. ¡Así que la adaptación ya casi ha terminado!", concluyó el bicampeón del mundo español.

