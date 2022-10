Alonso, dolido por los abandonos en uno de sus "mejores años" de F1

Cargar el reproductor de audio

El piloto asturiano regresó a la Fórmula 1 en la pasada temporada con Alpine, una estructura con la que consiguió sus dos títulos mundiales, cuando aún se llamaba Renault, en 2005 y 2006. Década y media después, Fernando Alonso sigue a un nivel excelso.

Con una racha de diez carreras consecutivas en los puntos, algo que ha hecho en todas las escuderías por las que ha pasado salvo en Minardi en su año de debut, el español se quedó con las manos vacías tras un abandono por un problema en la presión del agua de su A522 en el Gran Premio de Italia. Sin embargo, el dos veces campeón se mostró con una sonrisa en las entrevistas posteriores, asegurando que esperaba revertir la suerte en la siguiente cita en Singapur, donde se presentó con buenos credenciales para ello, porque en la clasificación marcó el quinto mejor crono y en la carrera mantenía la sexta plaza contra Max Verstappen con solidez.

Justo en el instante en el que pensaba a lo grande para montar los neumáticos de seco y pillar desprevenidos a sus rivales, el coche del asturiano dijo basta y se quedó parado en una de las escapatorias del Marina Bay por un fallo en su motor Renault. Alonso se bajó del monoplaza contrariado y decepcionado por tener que retirarse cuando podía sumar buenos puntos que lo auparan en la tabla general, con lo que ayudaría a su equipo a terminar cuartos en el mundial de constructores.

Horas después de la carrera, y tras hacer ver que era "inaceptable" perder tal cantidad de puntos en una temporada solo por averías mecánicas, publicó una imagen en sus redes sociales en la que aparecía fatigado con las manos sujetando la cabeza al otro lado de la valla, mientras los comisarios del circuito recogían su Alpine.

"Duele pensar otra vez que, en uno de mis mejores años, hemos perdido más de 60 puntos por problemas de fiabilidad. Pero lo positivo, y más importante en este 2022, era volver al mejor nivel, así que estoy seguro de que llegaran cosas bonitas", escribió el ovetense en su cuenta de Instagram. "Gracias a todos por el amor y el apoyo que nunca se acaba".

Antes de salir del paddock, Alonso declaró ante la prensa allí presente lo que le había parecido la carrera, y avecina una sanción en las próximas citas: "Creo que el kilometraje del motor estaba bien, incluso Esteban [Ocon] tuvo un problema hoy y tenía un motor nuevo, así que tendremos que estrenar otro en las próximas carreras, seguro. No sé cuándo, pero son más puntos que perderemos".

"Es decepcionante. Había una oportunidad hoy, con los dos abandonos, pero Alpine no suma puntos para el campeonato", explicó el asturiano antes de que le preguntaran sobre qué esperaba ver el resto de la prueba, cuando sus rivales se encontraban en el compromiso de cambiar a las gomas slicks.

"Ha sido difícil, pero creo que la parte más complicada llegaba en ese momento, con los neumáticos de seco. Cuando estaba en la carrera no lo era tanto, porque no estábamos apretando tanto, y todo se reagruparía con un coche de seguridad, así que no era muy importante abrir ningún hueco", sentenció el español de Alpine.

