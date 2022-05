Alonso: "Ha sido mi mejor inicio desde el 2012"

Cargar el reproductor de audio

El piloto asturiano ha vivido un decepcionante y complicado de temporada 2022 de Fórmula 1, con tan solo dos puntos cosechados en cuatro grandes premios. El mismo Fernando Alonso no llega a explicarse cómo sus actuaciones no han podido, por diferentes motivos, hacer que Alpine esté más arriba en la tabla, y es que la fiabilidad y la mala suerte han dado la espalda al box francés.

Durante la cita en Australia, el dos veces campeón del mundo estuvo a punto de conseguir la que hubiera sido una pole position histórica, ya que habría sido el piloto con mayor distancia entre dos primeras posiciones en la clasificación, más de una década, superando a la marca de Kimi Raikkonen entre Francia 2008 y Mónaco 2017.

Después de aterrizar para la disputa del primer Gran Premio de Miami, el español se muestra confiado por su estado físico y de pilotaje, a pesar de que muchos critican su edad. Alonso también reconoce que este principio de año ha costado mucho por los distintos sucesos que le han impedido conseguir buenos resultados.

"Ha sido doloroso. Es un poco extraño tener solo dos puntos en el campeonato después de haber tenido el que probablemente ha sido mi mejor inicio en términos de competición desde hace diez años, quizá desde 2012", dijo el bicampeón del mundo.

"Me he sentido competitivo en estas cuatro carreras, creo que hemos sido bastante desafortunados con lo que ha pasado", continuó. "Una muy fácil sexta posición en Arabia Saudí, problemas en Melbourne en la clasificación y luego en la carrera, y también en la primera vuelta en Imola, donde nos quedamos fuera".

"Los resultados pienso que llegarán, me siento confiado, fuerte y rápido, el coche lo siento bien, así que miramos hacia delante a por el fin de semana. Ha ido un poco mal, pero hay carreras que lo compensarán", explicó el ovetense en la rueda de prensa de la FIA.

Fernando Alonso no tuvo monoplazas muy competitivos en esta última década, considera que este 2022 ha sido en el que mejor nivel ha presentado sobre la pista de manera individual: "Me he referido a mí y al equipo, hemos sido competitivos en cada sesión que hemos hecho hasta el momento este año. Estábamos entre los seis o siete mejores y las cosas pasaban, como sucedía en mis temporadas en McLaren, incluso en Ferrari o ahora en Alpine".

"En las carreras pasaron cosas que se escapaban de nuestras manos, con problemas de fiabilidad y no podíamos acabar el trabajo, pero el coche se nota rápido y tengo confianza con él", aseguró el asturiano. "No había garantías que con el cambio de reglamento y los nuevos neumáticos de 18 pulgadas, necesitas adaptarte y ganar confianza para dar el 100%".