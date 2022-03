Alonso: "Luchar por estar en Q3 es un alivio para Alpine"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso llegó a la clasificación del Gran Premio de Bahrein con el objetivo de llegar a la Q3, como él mismo reconoció a lo largo del fin de semana. El de Alpine solo pudo ser 16º en los últimos entrenamientos libres, aunque parecía que estaban escondiendo su potencial real, ya que su compañero también acabó en el fondo de la tabla y ninguno montó el compuesto blando.

Cuando llegó el momento de la verdad, el asturiano logró el objetivo que se propuso, el de pasar a la ronda final del sábado. Con un único intento con los neumáticos blandos, marcó su definitivo 1:32.195, que lo colocó en la octava posición.

El bicampeón se quedó a más de un segundo y medio del piloto más rápido del día, Charles Leclerc, que partirá desde la primera plaza en la carrera del domingo, pero se mostró satisfecho con el resultado: "Estoy contento, porque obviamente después del invierno no sabes dónde están los rendimientos de los coches".

"Puedes llevarte sorpresas negativas o positivas, y creo que luchar por estar entre los diez primeros es un alivio para Alpine", continuó Alonso. "El trabajo hecho durante el invierno ha sido positivo y ahora la clave será desarrollar el monoplaza lo antes posible, porque habrá un gran desarrollo por parte de todos, necesitamos ser también rápidos en el circuito".

El español estará por delante de uno de los Mercedes, el de George Russell, aunque por detrás del Alfa Romeo de Valtteri Bottas y del Haas de Kevin Magnussen, por lo que se confirma que el cambio de reglamento ha cumplido, en principio, lo que se marcó la F1, cambiar el orden de la parrilla.

"Necesitamos darle al botón en la fábrica para intentar traer nuevas cosas al circuito lo antes posible, pero es lo mismo para todos", expresó el bicampeón. "Con los nuevos coches veremos grandes cambios en los primeros dos meses, y necesitamos trabajar para acortar ese margen que tenemos respecto a los líderes, que es de más de un segundo".

El español se enfrentará a varios rivales que no estaban al nivel del Alpine en el pasado curso: "Haas parece que ha tomado buenas decisiones, y el motor Ferrari también es muy potente este año. Es un equipo que suele empezar muy fuerte, pero que no trae muchas actualizaciones a lo largo del año, así que soy optimista y pienso que podemos superar a un par de escuderías que están por delante de nosotros en cuanto a rendimiento".

Las modificaciones en la normativa técnica han hecho que se viva esta primera vibrante clasificación, pero hasta la carrera del domingo no se conocerá si los cambios han sido positivos para aumentar las luchas en pista: "Creo que es más fácil seguirse, no sé si habrá más acción o no en la pista, pero de lo que se hablará mañana es de la degradación, que es muy alta cuando estás detrás de un coche, así que veremos".

"Las primeras dos vueltas serán interesantes porque será la primera vez en la que estaremos todos juntos de forma real, con coches más pesados y muchos errores, así que espero que tengamos una carrera limpia y que aprendamos de lo que pasa mañana", reconoció Alonso.

"Noto bien el coche cuando piloto, pero el Ferrari se nota mejor. No he tenido mucho porpoising, pero es un misterio para todos, esperamos estar ahí mañana", afirmó.

La FIA también ha publicado el informe de lo que ocurrió al final del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, además de aclarar que los límites de pista estarán marcados por la línea blanca, algo que no sucedía con el anterior director de carrera, Michael Masi.

"Ha sido blanco o negro, todo claro con lo que podemos hacer o no, y eso nos gusta, así que son las mismas reglas para todos. Las carreras serán diferentes, seguirán sucediendo incidentes en las primeras vueltas que se tendrán que juzgar a tiempo real, y necesitamos su ayuda, al igual que él necesita la nuestra", sentenció Alonso sobre las nuevas decisiones del máximo organismo.