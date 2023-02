Alonso: "Es posible ser campeón con Aston Martin, pero no este año"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso fichó por Aston Martin con un único objetivo, la victoria. El piloto asturiano se unió al proyecto de los de Silverstone para intentar alcanzar aquello que se le ha escapado tantas veces, el ansiado tercer título, y tras revelar el monoplaza con el que competirá en la temporada 2023 de Fórmula 1, ilusionó a todos sus aficionados con unas declaraciones muy esperanzadoras.

Después de quitar la lona al coche verde, el dos veces campeón del mundo aseguró que conquistar tu tercera corona es "una posibilidad" con su nuevo conjunto, aunque es consciente de que para ello deberá superar al resto de la competitiva parrilla.

Cuando se le preguntó si aún tenía esperanzas de ganar carreras y de su tercer campeonato vestido con los colores de los británicos, respondió de forma contundente: "Sí que lo creo, es una posibilidad. Pienso que no este año, soy sincero en eso, tengo los pies en la tierra, no puedo decir a nadie que este año vayamos a luchar por las victorias, mentiría si dijera eso, pero, al mismo tiempo, queremos tener, como he dicho, un buen coche para empezar, y trabajar y desarrollarlo a lo largo de la temporada y, tal vez, en la segunda parte del año podamos acercarnos".

"Si hay una oportunidad, que es condiciones cambiantes, si esa posibilidad se presenta, no la perderemos, pero, al principio, espero algunas carreras difíciles hasta que encontremos dónde funciona el coche, como ocurrió con la ventana de la configuración en las primeras cinco carreras o seis carreras en Alpine, donde yo estaba sufriendo mucho para adaptarme a la parte delantera, con diferentes ajustes de dirección asistida", continuó el bicampeón. "Este año solo tenemos un día y medio de pruebas en Bahrein, así que soy consciente de que no estaré al 100% allí, ni en Arabia Saudí, ni quizás en Australia".

"Quizá sea un poco injusto, creo que es el único deporte del mundo en el que haces un día y medio de entrenamientos y luego te juegas un campeonato del mundo", insistió Fernando Alonso. "No hay otro deporte en el mundo, aunque creo que con Lance [Stroll] tengo ese punto de referencia después de varios años en el equipo".

El piloto español, a pesar de que quiere tener un proceso de adaptación al AMR23, espera pelear de cerca por los podios y cosas más importantes en el futuro: "Creo que tenemos más posibilidades de luchar por victorias y podios el año que viene si tenemos una buena base esta temporada. Lo que tenemos esta campaña no será nuestra posición normal, es lo que creo".

Además, Fernando Alonso está muy atento a las redes sociales, donde el número 33, en referencia a su próximo triunfo, llenaba las publicaciones: "33, seguro que es ese tema ahora. Era El Plan y La Misión, y ahora 33. Las redes sociales y los aficionados siempre están muy motivados, conseguir la victoria 33 sería increíble, pero no me centro demasiado en eso".

"Es algo imparable en las redes sociales, y me alegro de que lo sigan, y eso es parte de la magia del automovilismo o del deporte en general, que los seguidores te apoyen y tengan algo de lo que hablar, estoy muy motivado y muy contento con las cosas que estoy viendo", aseguró. "Como he dicho, este equipo no está contento con el cuarto puesto, no está contento con el tercero, esta escudería no está contenta con el segundo, y eso es lo que siento de todos los que están aquí".

"Al mismo tiempo, no están dando expectativas que no sean realistas, así que saben dónde estamos, sabemos que el año pasado, solo tres equipos terminaron en la misma vuelta del líder, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Todos los demás estaban una vuelta por detrás, incluyendo Alpine o McLaren, que terminó cuarto en el campeonato", explicó el asturiano. "Así que sabemos que ese tipo de diferencias en la Fórmula 1 son muy difíciles de superar en dos o tres meses, pero vamos a ver si podemos hacer una buena temporada, disfrutar, tener una buena fiabilidad y asegurarnos de que el equipo crezca".

"Y sobre el aspecto físico, estoy más en forma que nunca, ya que los dos últimos años, los inviernos han sido difíciles. En 2021, tuve un accidente de bicicleta, no pude moverme durante tres semanas, y el invierno pasado también tuve que quitarme las placas y cosas de la cara, así que este ha sido realmente el primer invierno en el que he podido hacer una preparación normal, así que estoy contento", concluyó el dos veces campeón del mundo.

