Alonso, tras perder el podio: "La FIA lo ha hecho todo mal"

Alonso salió segundo en la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí después de ser el tercero más rápido en la clasificación y aprovechar la penalización de 10 posiciones a Charles Leclerc. En los primeros metros, el asturiano se colocó primero, pero su mala posición en la parrilla le acabó deparando una sanción de cinco segundos.

¡ALONSO RECUPERA EL PODIO!: OFICIAL: la FIA retira la sanción a Alonso y le devuelve el podio

Sin embargo, Sergio Pérez le devolvió la maniobra antes de que el bicampeón español entrase a boxes para cumplir la sanción. En la décima vuelta, el mexicano sacó a Alonso de su DRS y éste se centró en abrir hueco sobre George Russell, antes de parar en el giro 19 para aprovechar el SC provocado por su compañero, Lance Stroll.

Con el neumático duro, Max Verstappen, que remontó desde la 15ª posición, adelantó al piloto de Aston Martin en el ecuador de la carrera para conformar el doblete de Red Bull. Mientras tanto, Alonso seguía centrado en su carrera por el podio y poco a poco aumentaba el colchón de segundos respecto al joven piloto británico de Mercedes, que era cuarto.

Finalmente, Alonso cruzó la línea de meta en tercera plaza por detrás de los dos coches de Milton Keynes, pero tras la celebración del podio, la FIA le penalizó con otros 10 segundos por haber incumplido el procedimiento de sanción durante su parada en boxes y perdió el podio.

Una vez consciente de que había perdido el podio, el bicampeón del mundo no se mostró muy preocupado: "Me da igual, si me lo llegan a quitar antes de subirme [al podio] me hubiese dolido más, pero tras la celebración, con el champán, con todos nuestros sponsors en en el podio...".

"35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no les dio tiempo, parece. Estamos mirándolo ahora porque el equipo no está de acuerdo, no ve la penalización y a ver lo que pasa al final, pero bueno, que me quiten lo bailao'".

"La FIA no ha quedado muy bien, ha tenido una hora para decir la penalización y no... lo han hecho todo un poco mal", añadió el asturiano.

Nada más bajarse de su AMR23 y con una sonrisa en el rostro antes de conocer la sanción de última hora, el asturiano se había mostrado satisfecho: "Qué inicio de temporada. Probablemente esto era impensable hace un mes cuando presentamos el coche, pero sí, estos chicos han hecho un monoplaza increíble, fue una ejecución fantástica de la carrera en Bahrein y aquí también con una buena estrategia, ya son dos podios".

Sobre el incidente que le costó una penalización de cinco posiciones en la salida, Fernando Alonso reconoció su error: "Necesito revisarlo obviamente. Cometí un error, así que sí, cuando me dijeron cinco segundos de penalización, dije que estaba bien, sólo necesitaba pilotar un poco más rápido para ganar esos cinco segundos. Pero necesito revisarlo bien", concluyó.

