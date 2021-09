Alonso, 6º: "Tendremos que defender, pero es una buena señal"

En una complicada clasificación del GP de Rusia que se disputó sobre mojado, Alonso y Alpine lograron un resultado con el que probablemente no habían contado, una sexta plaza gracias a las manos del asturiano, que rindió en todo momento.

De hecho, tras pasar la Q1 con el séptimo mejor tiempo, dio una gran vuelta para superar la Q2 como tercero. Luego, en una Q3 en la que al final todos pusieron neumáticos de seco, pudo mejorar su marca para terminar sexto.

Finalmente, fue un gran sábado y más teniendo en cuenta que la lluvia obligó a cancelar la tercera sesión de libres, como recordó el piloto ante los micrófonos de DAZN F1: "Sí, la verdad es que siempre es un día complicado porque no hay libres, vas directo a la clasificación sin ningún tipo de entrenamiento ni nada".

"Fue estresante, pero al final sexto. Y bien, en condiciones normales no creo que hubiésemos sido sextos, así que he sacado ventaja".

Alonso reveló un pequeño error que le habría colocado incluso en mejor posición, aunque admite que al final no habría cambiado demasiado: "En la curva 16 me he ido un poco y he tocado el agua, perdiendo medio segundo, y viendo los tiempos ahora me da un poco de rabia porque ser cuarto habría sido posible. Pero eso igual no cambiaba nada, porque sería cuarto delante de Hamilton y después de dos vueltas estás otra vez en la posición que te toca".

"Pero bueno, bien y bastante por delante de mi compañero, que me hace ilusión", dijo en referencia al 10º puesto de un Esteban Ocon al que metió un segundo y medio.

Cuando le preguntaron si se había divertido en la lluvia del circuito de Sochi, reconoció que no era una situación para hacerlo: "No he disfrutado nada. Aquí vinimos en 2014 o 2016 y solo hicimos una sesión en lluvia y no estaba demasiado mojado. Así que en siete años aquí nunca habíamos rodado en mojado, y de repente sales y es la Q1".

"No tienes entrenamientos libres ni nada, directamente la clasificación, y tienes que tirar a tope ante lo desconocido. No, disfrutar no he disfrutado, pero me he sentido competitivo tanto en lluvia como luego en condiciones húmedas solo, así que es una buena señal".

De cara a la carrera, el #14 fue pesimista, o tal vez realista, sobre lo que podrá hacer con su Alpine: "Es difícil adelantar aquí, pero bueno, salimos sextos y con Bottas detrás... podemos decir que pronto estaremos séptimos. Y Verstappen, que va a llegar. Bottas saliendo último en Monza acabó en el podio, así que Verstappen por supuesto que va a llegar a nosotros, así que ya estaríamos octavos contando esos dos coches".

Y añadió otro coche a la lucha, el AlphaTauri: "Al final es un poco la posición natural en la que siempre acabamos en carrera, y Gasly también sale el 12º y ha ido muy rápido".

Sin embargo, se mostró satisfecho de tener que correr a la defensiva en lugar de tener que recuperar terreno.

"Vamos a tener que tener un poco un ojo mirando hacia atrás para defender, pero es mejor salir delante y defender, que salir atrás y atacar", concluyó.