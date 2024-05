Alonso explica la "decepcionante" clasificación de Aston en Miami

En una complicada sesión de clasificación del GP de Miami 2024 de F1 disputada en la noche española de este sábado, Fernando Alonso cayó en la segunda ronda, quedando fuera de la Q3 por primera vez este año y por solo tercera vez desde que fichó por Aston.

El asturiano reveló que en la Q2 salió con gomas usadas (aunque levemente) y su compañero Lance Stroll (se clasificó 11º) con nuevos por experimentar, y admite que falló la apuesta: "Creíamos que era un poco mejor salir con neumáticos usados después de una vuelta por la mañana camino a la parrilla, porque creíamos que sería mejor. No hay tiempo en un fin de semana sprint suficiente para probar todas estas cosas. El otro coche salió con nuevos, yo con los usados, intentando que alguno de los dos pudiera pasar a Q3, no lo hemos podido hacer ninguno de los tres, y a ver si mañana podemos coger algún punto sobre todo con Lance, que está a las puertas de ello, y salvar un poco el fin de semana, que de momento está siendo muy complicado".

Resumiendo la clasificación en el circuito de Miami, explicó que tras haber sido decimoquinto en la primera ronda y en la segunda, quedaba claro que no había mucho más: "Es un poco una decepcionante clasificación para nosotros, P15 en la Q1, P15 en la Q2, así que no tenía mucho espacio de mejora hoy".

"Hicimos algunos cambios de configuración entre la sesión de esta mañana y la crono, y mirando ahora el resultado, probablemente no funcionaron como esperábamos, fueron un paso atrás y somos un poco menos competitivos de lo normal".

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin Racing, explicó en DAZN F1 que esos cambios estuvieron sobre todo en un cambio de alerón trasero y retoques en la suspensión, pero que en su opinión fue un asunto de la dificultad del coche de meter el neumático en temperatura.

Continuando con el análisis, Alonso recordó que la zona de perseguidores tras Red Bull está tan apretada que a veces la moneda sale cara y otras, cruz: "De todos modos, con dos décimas puedes ser P8 o P15, estamos en el lado equivocado de ese grupo, como hemos estado en el lado bueno en las últimas carreras, ya sabes, cuando fuimos P5 en Japón o P3 en China, fue completamente inesperado. Así que sí, un día duro":

"Creo que va a ser una carrera dura. Esperemos que Lance, saliendo undécimo, pueda sumar algunos puntos. Conmigo, decimoquinto, creo que va a ser muy difícil".

Por último, sobre un contratiempo que se le vio en su última vuelta, y explicando si había sido un error o simplemente se fue largo, comentó: "Estaba subvirando mucho en alta velocidad y sobrevirando mucho en baja velocidad y me sentí como... Sí, no había agarre en el coche en ninguna de las tandas. Como he dicho, no sólo en la Q2, también en la Q1 tuve problemas y acabé en 15º. Así que sí, ha sido una sesión muy dura".