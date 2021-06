Fernando Alonso confirmó las buenas sensaciones que dejó el viernes y se coló en la ronda final de la clasificación, logrando una novena plaza que incluso podría ser octava si finalmente sancionan al investigado Yuki Tsunoda por molestar a Valtteri Bottas.

El asturiano se mostró satisfecho con lo realizado en pista después de que en la mañana del sábado las cosas se igualaran más y a Alpine le costara destacar en la zona media. De hecho, su compañero Esteban Ocon cayó a las primeras de cambio.

"La verdad es que contento", resumió ante los micrófonos de DAZN F1. "Fue una clasificación muy estresante. Hoy por la mañana hemos perdido un poco de competitividad, ya en la FP3 vimos dificultades. Luego un coche quedó eliminado en la Q1, así que era una clasificación difícil. Pero bueno, otra vez en la Q3, en el top 10, otra vez salir por la parte limpia...".

"El trabajo está hecho hoy, pero los puntos son mañana, a ver si podemos consolidarlo".

Durante la clasificación se vio a Fernando Alonso divertirse. Tras su gran vuelta en Q2, que le dejó séptimo, le dijo a su ingeniero que no le importaba en qué posición estuviera, que había disfrutado.

Cuando le preguntaron si había sido la mejor clasificación en el Red Bull Ring, donde acumula cinco abandonos en siete carreras, contestó: "Posiblemente, y quizás también la mejor del año. Es verdad que he hecho algunas Q3, pero esta, sobre todo la Q2, donde creo que he sido 7º, ha sido una muy buena vuelta, he disfrutado, y ya estoy casi al 100%".

"No estoy al 100% aún porque siempre falta algo que encontrar, pero estoy mucho más cómodo ahora si pienso en Bahrein o Imola, a principios de año".

Antes de la clasificación se vio al bicampeón trabajar junto a los mecánicos de Alpine en el coche, buscando afinar al máximo el A521. Ante la pregunta sobre de qué se trataba, dijo que fue una moneda al aire buscando un paso adelante después de ver en los libres 3 que los rivales se acercaban mucho.

"Hemos hecho experimentos durante la FP3 y antes de la clasificación, hemos cambiado algunas cosas en el coche, un poco más radicales de lo que se suele hacer en condiciones normales. Siempre se hacen retoques pequeños antes de la clasificación, pero nos vimos en dificultad de verdad en la FP3 y no nos importaba hacer algunos cambios experimentales de cara a la clasificación. Y creo que han ido bien", celebró.

"El coche fue divertido de conducir, había mucho agarre. Probablemente el top 10 era el máximo a conseguir hoy".

El domingo saldrá buscando puntos y con un ojo puesto en el cielo. Alonso dijo el jueves que quería lluvia para los entrenamientos y no la tuvo, pero los pronósticos hablan de precipitaciones en la carrera.

"El domingo hay previsión de lluvia, y eso lo puede cambiar todo, puede ocurrir cualquier cosa. Pero bueno, es mejor salir lo más adelante posible. Yo prefiero en seco, claro, porque hemos hecho cero vueltas sobre mojado aquí. Es lo mismo para todos, pero prefiero en seco sin haber practicado en lluvia", aseguró.

Además, tras lo visto en el reciente GP de Francia, los neumáticos y su trato serán un aspecto fundamental en el resultado. "Habrá que tener un ojo puesto en la degradación, creo que será un punto clave mañana", concluye el #14.

Todas las fotos de Fernando Alonso en el GP de Estiria 2021 de F1

