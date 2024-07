Alonso: "Contento, porque ser 9º era el máximo"

Fernando Alonso fue el único Aston Martin presente en la Q3 del GP de Bélgica, mientras su compañero Lance Stroll caía como último clasificado de la Q2, 15º. Sin embargo, el asturiano ahí solo pudo batir a Esteban Ocon y saldrá octavo, ganando una plaza con la penalización que arrastra Max Verstappen por cambio de motor.

Con eso, el bicampeón admitió que no podía hacer mucho más, y menos aún con la limitación de neumáticos en la ronda final. "Bien, la verdad es que contento de la clasificación, de cómo ha ido", dijo ante los micrófonos de DAZN F1. "Al final estar en Q3 en estas sesiones tan complicadas nunca sabes lo que puede pasar. En Q3 no teníamos ya neumáticos nuevos, los cuatro equipos grandes tienen ese lujo de guardarse siempre algo en la Q1. Nosotros teníamos que batir a un coche, lo batimos por los pelos, a Esteban Ocon, y a ver mañana qué podemos hacer".

Precisamente sobre la carrera se le preguntó, para ver de qué cree que podría ser capaz. Admitió que espera un domingo más complicado, porque aún no ha encontrado pronto el punto óptimo al monoplaza: "Hemos tenido un fin de semana un poco raro, me ha costado siempre digamos que entrar en calor en las sesiones, he necesitado varias vueltas para sentir el coche a gusto. Ahora en clasificación me he encontrado mejor, así que para mañana soy cauto porque ha sido un fin de semana raro. Salimos novenos, ojalá mantenernos en los puntos, pero creo que no va a ser una carrera tan fácil como pudiera parecer".

Pese a que en teoría Verstappen remontará al menos para acabar delante de él, Alonso aún estaría en zona de puntos, y espera poder aferrarse a ella: "Habrá que defenderla. Además, si te clasificas más ariba del 9º vas a sufrir porque los ocho primeros en carrera están en otro mundo. Salimos en la posición que nos toca, a ver si podemos mantenerla".

Alonso insistió en que Red Bull Racing, McLaren F1, Mercedes y Ferrari están por delante, por lo que celebra el noveno puesto como el máximo posible: "Detrás de los cuatro primeros equipos probablemente era lo máximo hoy, así que sí, contento con eso. El coche iba bien en la clasificación. Me costó un poco en los tres entrenamientos de este fin de semana. Nunca tuve confianza en el coche. He necesitado tres o cuatro vueltas para coger ritmo en cada sesión, y finalmente en la clasificación he rodado a fondo desde la primera vuelta, y esa confianza extra ha sido muy importante en estas condiciones".

Unas condiciones que generan multitud de dudas sobre si sería posible mejorar en cada paso por vuelta. "Ha sido una de esas clasificaciones típicas de Spa, que tienes que estar siempre en la pista porque no sabes cuándo va a estar la pista más seca, aunque el radar diga que no va a llover más en toda la sesión, igual llueve en una curva y ya empiezan los tiempos a empeorar", reflexionó. "Hay que marcar un tiempo siempre que pases por meta y ver si vas progresando en las sesiones. La única pena que me deja la clasificación es no haber tenido un juego nuevo en la Q3, pero así son las normas".

El viernes no dejó un panorama tan claro como en otras ocasiones y eso, unido al nuevo asfalto del circuito Spa-Francorchamps, complica los pronósticos: "Vamos a ver. Creo que vamos a la carrera con una incógnita, creo que todo el mundo hizo tandas largas el viernes, pero en esta pista, al ser tan larga, no se pueden dar más de seis o siete vueltas por las restricciones de tiempo, y en la sesión, con el nuevo asfalto, tiene mucho agarre, pero no sabemos exactamente la degradación de mañana".

"Lo bueno es que con una clasificación en mojado tenemos todos los neumáticos de seco disponibles para todos, así que deberíamos poder apretar hasta el final".

Ante la pregunta de con qué pilotos luchará, contestó: "Desgraciadamente, no con los coches de delante, pero creo que tendremos que ver los de detrás. Va a ser una carrera difícil en términos de degradación de los neumáticos. Seguro que habrá buenas batallas. Creo que los Alpine son muy rápidos este fin de semana. Tenemos también detrás a Albon, muy rápido. Así que sí, creo que esa será nuestra batalla. Son un poco más rápidos en las rectas. Tenemos un poco más de carga aerodinámica en el coche. Tal vez tengamos mejor cuidado de los neumáticos. Sí, el viernes también estuvimos experimentando con la puesta a punto, así que las nuevas actualizaciones ya están un poco más optimizadas".

Pero pese a la configuración, no había mucho que cambiar en el alerón, que siempre es clave en Spa: "Siempre tienes la elección del downforce, de poner un poco más para lluvia. Pero nosotros hemos traído aquí solo un alerón, así que nos iba a servir para lluvia, para seco, para cualquier cosa, así que tomamos la decisión ya al montar el camión".