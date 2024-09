Alonso logró pasar a Q3 en Bakú con otra vuelta "fuera de la lógica"

La clasificación del GP de Azerbaiyán, como tantas otras jornadas este año, ha sido una montaña rusa de sentimientos para Fernando Alonso, que estuvo a punto de caer en primer ronda, fue de los más rápidos en la segunda y logró clasificarse en el top 10, octavo delante de los Williams.

El asturiano se mostró satisfecho y admitió que no esperaba ese resultado, porque en el circuito urbano de Bakú no tiene la confianza de la que quisiera disfrutar. "Sí, sin duda fue un gran cambio. Obviamente fuimos a la clasificación con una mente muy abierta en términos de lo rápido que podíamos ser, porque ha sido un poco difícil de leer los tiempos hasta ahora. Pero sin confianza en el objetivo, no podemos escondernos", admitió.

"El hecho es que estábamos sufriendo con el coche todo el fin de semana en este circuito con muy poco agarre que encontramos este año. Es lo mismo para todos, pero entre el agarre y el downforce, que es como el de Monza, si no tienes confianza en el coche, se convierte en un fin de semana muy duro y se paga caro. Y no tenemos esa confianza en el coche que perdimos hace unos fines de semana. Así que, sí, ha sido complicado".

Ante los micrófonos de DAZN F1, lo resumió de manera simila: "Muy bien, muy bien, la verdad es que muy contento por la crono de hoy porque hemos tenido un fin de semana regulín, donde no hemos sido tampoco demasiado rápidos, hemos tenido un poco la tendencia de las últimas carreras, hasta que no traigamos alguna mejora importante estamos en un momento difícil y aquí por las características de la pista también".

En la Q1, Alonso se clasificó 15º, aprovechando el error de un Lando Norris que cayó a las primeras de cambio: "Si Norris sacaba la vuelta supongo que yo habría quedado fuera de la Q1, y luego sin embargo en la Q2 estaba quinto, así que eso un poco demuestra que cada vuelta, estando tan cerca unos de otros, no es una lotería, pero tienes que hacer todo perfecto para estar arriba y si haces una cosa o dos mal, estás abajo del todo. Entonces, había sido una de esas cronos al límite que hemos tenido la suerte de acabar en la zona alta, pero todo puede cambiar rápidamente mañana si perdemos la concentración".

Tras señar que fue quinto en la Q2, admitió que esa vuelta es de aquellas que no tienen demasiada explicación, y que de vez en cuando le vemos hacer a él: "Yo lo dije en la Q2 por radio al equipo, después de ser 15º en Q1 pensamos que íbamos a quedarnos fuera en la Q2, y de repente estábamos quintos, y creo que esa vuelta ha sido una vuelta un poco fuera de la lógica, que a veces pasa y hoy ha pasado un Q2".

Sin embargo, no espera un domingo fácil: "Pero bueno, pasará como en la carrera de Monza, totalmente anónima, seguro".

En carrera sabe que tocará defenderse, y espera que a eso le ayude el alerón trasero que ha elegido Aston Martin para esta pista: "El plan será acabar en los puntos, salimos octavos, ya en los puntos, y estaría bien no perder esa posición. Pero bueno, soy consciente de que no somos quizás el octavo coche más rápido. En la tanda del viernes con Albon, iba como ocho décimas más rápido que yo, que nos cruzamos en la tanda larga, me adelantó y se fue. Y justo salen detrás mío los Williams, así que, de manera realista, pensándolo bien, tenerlos detrás de 52 vueltas se atoja un poco difícil".

"Antes de la crono debatimos un poco qué estrategia era mejor, si perder en el segundo sector y recuperar en el último, o al revés. El tiempo por vuelta es el mismo, pero de cara a mañana creo que tener velocidad en el último sector nos puede ayudar tanto para adelantar como para protegernos. Pero eso se verá mañana, también desgastaremos más los neumáticos respecto a ellos porque en las curvas vamos patinando. Pero bueno, estoy contento con la decisión y mañana a defendernos".

"Al menos de los Williams, porque vimos que por lo menos en las tandas largas iban mucho más rápido que nosotros y desgastaban mucho menos los neumáticos, así que tienen todo para puntuar los dos. Y sí, en cualquier resalida también, o Safety Car o lo que sea, tener un poco menos de ala siempre te ayuda para la lucha cuerpo a cuerpo, ojalá lo podamos utilizar".