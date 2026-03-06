Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Alonso, "decepcionado" con Honda por la falta de repuestos en Australia

La situación sigue empeorando para Aston Martin antes del inicio de la temporada 2026 de F1 este fin de semana en Melbourne.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Fernando Alonso está decepcionado porque Aston Martin ya no dispone de baterías de repuesto para su unidad de potencia Honda, en lo que ha sido un desastroso inicio de su campaña de Fórmula 1 2026.

La escudería de Silverstone inició este año un acuerdo como equipo oficial con Honda para el nuevo ciclo reglamentario, pero han surgido enormes problemas en la preparación de la primera carrera debido a excesivas vibraciones en el motor.

Como consecuencia, Aston Martin ha sufrido continuamente fallos en las baterías y la situación es ahora tan grave que el jefe del equipo, Adrian Newey, reveló que no tienen repuestos para el Gran Premio de Australia de este fin de semana.

Mira:

Esto pone al equipo en riesgo de no poder tomar la salida en la carrera de Melbourne, pero incluso si lo hiciera, se cree que su AMR26 estaría limitado a solo 25 de las 58 vueltas programadas. "Estamos bien para hacerlo", dijo Alonso a Sky Sports. "Es más una pregunta para Honda, si tienen stock".

"Obviamente, me siento decepcionado por no tener stock", añadió después en F1 TV, "[con Honda] suministrando solo a un equipo, pero esta es la situación".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El bicampeón del mundo de F1, en consecuencia, se perdió la FP1 en Albert Park antes de completar solo 18 vueltas en la segunda sesión de entrenamientos, donde se quedó a 4,933 segundos del mejor tiempo, con Aston Martin claramente como el peor equipo del campeonato.

"No mucho aprendizaje, para ser sincero", dijo Alonso, cuyo compañero Lance Stroll completó 16 vueltas entre ambas sesiones y también se quedó a varios segundos.

"Desafortunadamente, el problema de Honda en la FP1 y también algunos problemas de Honda en la FP2 limitaron un poco nuestro número de vueltas hoy".

"Eso no era lo ideal otra vez porque necesitamos recuperar un poco en términos de entender el coche y también la ventana en la que este coche funciona".

"Obviamente, trajimos un paquete completamente nuevo a esta carrera y necesitamos entender dónde hacer funcionar ese paquete en términos de reglajes. No pudimos completar demasiadas vueltas hoy, así que esperamos una FP3 más limpia mañana".

Los problemas en Aston Martin son conocidos desde hace tiempo, después de que el equipo realizara un rodaje limitado en los test de pretemporada, pero cada vez han salido a la luz más detalles a lo largo de este fin de semana en Melbourne.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Getty Images

Por ejemplo, no supieron hasta noviembre que gran parte de la plantilla de Honda era nueva y con poca experiencia tras su separación de Red Bull, y Newey ya está diciendo a la marca japonesa que se centre en el próximo año.

Lo que probablemente lo empeora es que Aston Martin dejó el muy competitivo motor Mercedes para pasarse a Honda, pero también hay problemas en el lado del chasis, ya que comenzó su programa de túnel de viento con cuatro meses de retraso.

Aun así, el equipo, y Alonso, intentan mantener una actitud positiva. El español dijo: "Somos mucho menos negativos que los medios y la gente alrededor. Es bonito contar la historia cuando alguien lo está haciendo genial y cuando alguien lo está haciendo mal o las cosas no están yendo bien".

"Intentas exagerar ambos extremos y nosotros sabemos dónde estamos. Como dije ayer, tenemos un gran desafío por delante, pero todo el equipo está afrontándolo y tratando de hacer todo lo posible para salir de esta situación".

Más de Alonso:

"Esto es Fórmula 1. Desafortunadamente, la tecnología es muy compleja y las cosas requieren un poco de tiempo. Estamos rodando cada día en entrenamientos libres y cada semana de gran premio en gran premio, y quizá no vemos el progreso que todos queremos ver".

"Pero hay cosas que están pasando, más pequeñas o más grandes, pero siempre hay progreso. Esperemos que sea visible en el tiempo por vuelta lo antes posible".

