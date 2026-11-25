Fórmula 1 GP de Las Vegas

Alonso ya cumplió en Spa: ¿por qué vuelve a dejarle su Aston a Crawford por cuarta vez?

Fernando Alonso ya cumplió en Spa con las dos sesiones obligatorias para novatos, pero volverá a ceder su Aston Martin en Catar. Jak Crawford tendrá otra oportunidad tras unos libres sin tiempos en Las Vegas.

Pol Hermoso

Publicado: 25 nov 2026, 14:25

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin le dio a Jak Crawford una hora extra en Las Vegas y la lluvia se encargó de dejarla prácticamente en nada. La primera sesión de entrenamientos acabó sin un solo tiempo en la tabla, así que el equipo le ha buscado otro hueco.

Será este viernes en el Circuito Internacional de Losail, donde el estadounidense volverá a subirse al coche de Fernando Alonso en los primeros libres del GP de Qatar

Lo llamativo está en la cuenta. Será la sexta FP1 de Crawford en 2026 y la cuarta con el coche de Alonso, que ya había cubierto su parte del cupo en Spa, después de cedérselo también en Suzuka. Lance Stroll lo hizo en Austria y México. Aston Martin completó allí las cuatro sesiones que pide la FIA, dos por coche, y desde entonces las dos oportunidades extra para el estadounidense han salido del lado del garaje del español

En su anuncio, Aston Martin apunta directamente al escaso rodaje de Crawford en Las Vegas para explicar por qué repite en Qatar. Y el estadounidense ya venía de otra sesión a medias.

En México, con el coche de Stroll, dio 15 vueltas antes de que el equipo le pidiera que aparcara por un problema relacionado con la batería. Cuando por fin tuvo otra hora por delante, en casa y ante su público, el asfalto mojado dejó a la parrilla entera sin una vuelta cronometrada.

Lo que Aston Martin quiere sacar de otra hora con Crawford

Antes de que lloviera en Las Vegas, a Mike Krack ya le habían preguntado por qué Aston Martin estaba dispuesto a ceder una sesión de Alonso en un circuito urbano. La pregunta apuntaba a las expectativas del equipo para el fin de semana.

El responsable de operaciones en pista llevó la conversación al simulador y a la versión del coche que Crawford había podido probar hasta entonces.

"Hacemos mucho trabajo entre bastidores, con el simulador y las simulaciones, y Jak trabaja mucho en el simulador", explicó Krack en el media day de Las Vegas. "Si recuerdas, también disputó algunas sesiones de libres cuando todavía no habíamos actualizado el coche. Así que pensamos que quizá Fernando no necesitaba todas las vueltas y que nos vendría bien obtener algunos datos más de Jak".

Krack recordó que Crawford también había terminado pronto en Suzuka y resumió así lo que buscaba el equipo: "Se trata de conseguir más información, más datos de otro piloto".

Ahí está el interés de darle otra hora. Crawford pasa buena parte de su tiempo pilotando el Aston Martin virtual, y cada tanda con el AMR26 en pista le da al equipo otra referencia con la que contrastar ese trabajo. En Las Vegas, entre las vueltas de instalación y la espera en el garaje, hubo poco que llevarse de vuelta al simulador.

Crawford abrirá el viernes en Lusail a las 14:30 h, hora peninsular española, y Alonso recuperará el coche para la FP2, a las 18:00 h.

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