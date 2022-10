Alonso no duda que la FIA actuará bien con el límite de costes de la F1

Cargar el reproductor de audio

La FIA ha retrasado hasta el lunes la publicación de los certificados de cumplimiento del límite de costes de la temporada 2021, después de que este miércoles no hubiera aún nada resuelto.

Eso aumenta la tensión ante los rumores de que Red Bull y Aston Martin superaron el límite de 145 millones de dólares, y entre los posibles castigos hay multas, suspensión para una o varias carreras, reducción de puntos, límites en los test aerodinámicos y una reducción del límite de costes en el futuro.

Pero con lo fracturada que está la relación entre la F1 y la FIA (esta última por ejemplo se adelantó al anunciar el calendario provisional para 2023) ante tanta queja por la inconsistencia de los comisarios, la percepción pública del máximo organismo es actualmente baja.

Sin embargo, el bicampeón del mundo de F1, Fernando Alonso, tiene plena confianza en el actual presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y en la voluntad de aprendizaje de la organización, a diferencia de lo que ocurría en anteriores temporadas.

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo es su confianza en la FIA, el piloto de Alpine dijo: "Muy alta, para ser sincero".

"Como he dicho varias veces, tengo mucha confianza en Mohammed, el presidente, y en su equipo. Creo que todavía hay algunas cosas que están mejorando en los fines de semana de carrera y la consistencia y otros temas".

"Ellos también están dispuestos a aprender y mejorar, así que eso es muy positivo quizá en comparación con el pasado".

"En otras cosas, fuera de las carreras y fuera de la pista, confío plenamente en lo que están haciendo y en cuál será el resultado de la próxima semana sobre el límite de costes y cómo el deporte está avanzando hacia el futuro. No tengo dudas sobre nada".

Cabe destacar que Alonso mantuvo conversaciones para aclarar las cosas con Ben Sulayem tras el Gran Premio de Miami a principios de esta temporada, después de acusar a los comisarios de "incompetencia" en relación con su sanción por salirse de la pista en una batalla con Mick Schumacher.

También en declaraciones a los medios de comunicación este jueves antes del GP de Japón, Vettel dijo que hay que dar por hecho que el organismo rector de cualquier deporte será justo, ya que de lo contrario "se tambalea todo lo que existe".

El tetracampeón del mundo de F1 respondió así a Motorsport.com sobre su nivel de confianza en la FIA: "Nosotros queremos que nos traten de forma justa cuando competimos con otros y que nos juzguen por ello".

"Hay que confiar en que existe un reglamento que permite a todo el mundo tener las mismas oportunidades de ganar.

"Si se empieza a dudar de eso, no sé qué sería lo siguiente".

"Nuestro deporte también es complicado. No es tan sencillo. No es blanco o negro muchas veces, así que probablemente no sea una posición fácil".

"Por otro lado, esto es un gran negocio y tiene que estar controlado. Tiene que estar controlado por un organismo independiente, así que no se puede pensar que ese organismo no sea independiente o que se incline por alguna de las partes".

"Así que creo que se da por hecho que hay que confiar en el organismo rector".

Sebastian Vettel también ha tenido algún roce con la FIA esta temporada. El piloto de Aston Martin fue sancionado con una multa de 25.000 euros por abandonar la reunión informativa de pilotos del GP de Austria y por lo que se citó como "no estar a la altura" de la norma de ser un "modelo a seguir".