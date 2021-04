Alonso dejó en 27-0 y cuatro años su dominio en clasificación

"Simplemente no fui lo suficientemente bueno hoy", dijo Fernando Alonso con una rotunda sinceridad tras bajarse del coche después de la segunda clasificación de 2021, en Italia.

Solo así, con un sábado donde no pudo exprimir al máximo su talento, se explica que fuera 15º en una sesión en la que su compañero Esteban Ocon logró alcanzar la Q3 y clasificarse 9º. Y es que Alonso llegó a Imola con una racha inmaculada de 27 sábados de gran premio consecutivos sin caer ante su vecino de box.

En su regreso a la Fórmula 1, Alonso brilló y llegó a la Q3 de Bahrein, donde Ocon se quedó en la Q1 y solo pudo ser 16º. Así, el asturiano arrancó el curso 2021 con un 1-0 en el duelo entre compañeros en Alpine.

Atento a los demás cara a cara de compañeros F1 2021: ¡así va el duelo entre compañeros en clasificación!

En su última temporada en la Fórmula 1, la 2018, Fernando Alonso se marcó un 21-0 frente a Stoffel Vandoorne, completando un 'perfect' rotundo. El curso anterior, también en McLaren y frente al joven belga, el bicampeón acabó con un 16-3, cayendo en tres ocasiones.

Así, antes del sábado 17 de abril de 2021 del GP de Emilia Romagna, hay que remontarse al sábado 30 de septiembre de 2017, en el GP de Malasia.

En Sepang, Alonso pasó la Q1 por 259 milésimas respecto a Romain Grosjean (eliminado), y en la Q2 incluso estuvo más al límite con Felipe Massa, clasificándose por 24 milésimas. El asturiano no pudo batir a nadie en la Q3 definitiva, y acabó 10º mientras su compañero, casi dos décimas más rápido, se clasificó 7º.

Esa era la tercera vez que quedaba detrás del otro piloto de su equipo esa temporada y, desde entonces, no había caído ningún sábado.

Alpine admite que aún le falta adaptación, aunque el propio Alonso no quiere utilizar la falta de kilometraje con su nuevo coche y la inactividad como excusa. Tras la carrera de Imola, donde también terminó detrás de Ocon, hizo autocrítica: "Eso no puede ser una excusa para decir que no hemos actuado bien, que no he actuado bien. Tengo que estar más preparado y más listo la próxima vez”.

Pero la de Alonso no fue la única racha que se cortó en el GP de Emilia Romagna. Con su segundo puesto en parrilla, Checo Pérez frenó otro 30-0 que llevaba Verstappen frente a sus compañeros. El holandés estaba invicto en un sábado desde el GP de Canadá 2019 (cuando le superó Pierre Gasly)

