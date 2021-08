Alonso: "Para un fin de semana que vamos bien en seco..."

El piloto español de Alpine no tuvo un sábado para recordar en el circuito de Spa-Francorchamps, a pesar de su gran viernes, donde acabó cuarto la FP2 y con optimismo, siempre que el resto del fin de semana fuera en seco.

Aunque en la FP3 de la mañana logró cerrar el top 10, Fernando Alonso sufrió desde los primeros compases de la clasificación del GP de Bélgica con los intermedios de Pirelli y un asfalto que estuvo mojado en todo momento.

En la Q1 logró pasar 14º, a 3,352 segundos del mejor registro de un sorprendente Lando Norris, pero en la Q2, pese a que las condiciones mejoraron y registró un tiempo cuatro segundos más rápido, quedó eliminado en esa misma posición.

Eso le hará salir retrasado en una carrera en Bélgica que se espera sobre mojado, aunque aún no está claro si bajo la lluvia o no.

"Sí, no fue suficiente. Tuve que tirar muchísimo la vuelta de salida, porque me dijeron que estaba al límite del tiempo y creo que dañe el neumático ahí yendo a tope. No tenia todo el agarre que tenía tener, pero tampoco estuve cómodo en la Q1, hice el 14º, igual que en la Q2, así que más o menos estuve ahí en toda la clasificación, no competitivo. Tenemos que mejorar para la próxima vez y a ver si mañana hay alguna posibilidad", comentó el español en los micrófonos de DAZN F1.

"En seco creo que vamos bastante mejor, y como suele pasar, para un fin de semana que vamos bien en seco, es el primero que llueve en todo el año. Pero es lo mismo para todos y no hemos sido suficientemente rápidos hoy. Si llueve mañana, creo que será difícil; si está en seco, igual tenemos alguna oportunidad de remontar algo. Pero bueno, intentar llegar a los puntos, salgo 14º, nos faltan solo cuatro posiciones y a ver si las conseguimos".

Cuando se le preguntó si cree que la clave fue la configuración del A521, Alonso dejó claro que no, que fue falta de velocidad y sensaciones con las condiciones en pista.

"No, no creo que fuera el setup. Creo que simplemente fue una falta de sensaciones. Veamos mañana, si las condiciones son cambiantes como ahora, quizás llegue la oportunidad, pero hoy no fue un buen día", añadió en Sky F1.

Sobre el fuerte accidente de Lando Norris en lo alto del Raidillon, que vio en directo en TV mientras le entrevistaban, aseguró que el problema es lo mucho que cambia la climatología en Spa.

"Es una curva difícil, seguro, pero la dificultad mayor es cuánto cambia la pista de vuelta a vuelta. El tiempo no para quieto un minuto, o hace sol o llueve torrencialmente, cada vuelta que pasas por la curva te encuentras una condiciones diferentes. Cuando son condiciones que agarra más, son bienvenidas y a veces las aprovechas y otras veces, no. Pero cuando hay aquaplaning, como Lando ahora, te llevas un susto y es una curva en la que vas a mucha velocidad, pero es parte del juego", aseguro.

