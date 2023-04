Los podios de Alonso demuestran "el campeón" que tiene Aston Martin

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2023 de Fórmula 1 comenzó con grandes sensaciones para un equipo Aston Martin que soñaba con codearse entre los mejores. Los de Silverstone trabajaron durante el invierno para sacar provecho de una "laguna" que encontraron en el reglamento técnico y hacer un AMR23 muy competitivo, capaz de regalarle tres podios en tres carreras a Fernando Alonso.

Con el asturiano, además de la ayuda de Lance Stroll, los británicos son los segundos clasificados en la general de constructores, tan solo por detrás de los todopoderosos Red Bull. En los tres grandes premios disputados hasta la fecha han cosechado 65 puntos, que son ya diez más de todos los que sumaron en el pasado curso, lo que demuestra el gran salto de rendimiento.

Sin embargo, y como ha reconocido en infinidad de ocasiones, el propietario del conjunto, Lawrence Stroll, no está satisfecho, puesto que él quiere que sean campeones del mundo. Sobre eso se le preguntó al director de la escudería, Mike Krack, quien dijo: "La declaración de intenciones de Lawrence [Stroll] es bastante clara. No ha tardado en decirnos cuándo vamos a ganar el próximo".

"Obviamente, está contento de que hayamos dado un paso, pero eso no es suficiente para sus ambiciones. Lo bueno con Lawrence es que sabes a qué atenerte. Quiere más y tendremos que darle más", aseguró el máximo responsable en el plano deportivo de Aston Martin.

El luxemburgués también tuvo tiempo de bromear con los resultados de Fernando Alonso, que ha subido al podio en las tres citas del curso 2023. Sobre si el español había cumplido con las expectativas, señaló: "No, debería haber ganado las tres [bromea]. Es fantástico, si me hubieran preguntado antes si alguien te dice que vas a tener tres podios después de las tres primeras, carreras tampoco me lo habría creído, pero también demuestra el campeón que tenemos ahí".

"Es increíble su consistencia. Si nos fijamos en todas las sesiones del año, siempre ha estado ahí, en cada sesión, en cada FP1, FP2, siempre está ahí y da el máximo en todo momento", explicó Mike Krack, quien alabó que Alonso les recordara que debían reclamar a la FIA su incidente en la resalida para retener el podio. "Es típico de él, se acuerda de todas las carreras que ha disputado y de lo que pasó en cada una de ellas".

"Es impresionante. En este caso, para nosotros fue bastante reciente, en Silverstone, así que también lo recordamos, pero si no lo hubiéramos hecho, nos lo habría dicho rápidamente", dijo el jefe del conjunto inglés, que también estaba sorprendido por cómo estaba viviendo su segunda temporada en el cargo.

"Es sorprendente. No es tan diferente porque tenemos un equipo muy dedicado que siempre intenta alcanzar el máximo dondequiera que esté", afirmó. "Así que el enfoque no es muy diferente, pero, obviamente estás mucho más expuesto. Creo que si cometemos errores en las paradas en boxes, en la estrategia, quizá se nos note más de lo que se habría hecho antes, pero además de eso, el trabajo en sí no es muy diferente, ahora es más fácil hablar de tres podios que hace doce meses, que era muy complicado".

