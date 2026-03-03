Alonso bromea en el vídeo viral de la F1: "Cancelaría esto, lo intento cada año"

La cuenta atrás para el GP de Australia ya está en marcha y, mientras los monoplazas ultiman detalles e van llegando al paddock de Melbourne, la Fórmula 1 ha vuelto a activar su maquinaria de contenido digital.

Desde que Liberty Media tomó el control del campeonato, el producto no solo se juega en pista: también se consume en YouTube, TikTok e Instagram. Y como ya es tradición antes de cada temporada, la F1 ha reunido a los 22 pilotos de la parrilla en un vídeo desenfadado, con preguntas alejadas del cronómetro y centradas en gustos, manías y confesiones personales.

Entre superpoderes, personajes de cine y 'guilty pleasures', hubo una respuesta que destacó por encima del resto. Y llevó la firma de Fernando Alonso. (Aquí puedes ver el vídeo completo)

Alonso y su pulla a las entrevistas: "Lo intento cada año, pero…"

Cuando le preguntaron qué es algo que siempre ha querido hacer pero nunca ha podido, el piloto de Aston Martin no dudó: "Cancelar estas entrevistas".

La frase, pronunciada entre risas, provocó las carcajadas del equipo de producción y de la propia entrevistadora. Alonso remató con ironía: "Lo intento cada año, pero…".

No es ningún secreto que a muchos pilotos —especialmente a los más veteranos— este tipo de compromisos promocionales no les entusiasman tanto como subirse al coche. Entienden que forma parte del espectáculo moderno, pero el asturiano dejó claro, con su habitual retranca, que lo suyo sigue siendo competir.

Sainz, Tarantino y el ruido al comer

Carlos Sainz confesó que le encantaría formar parte de una película de Quentin Tarantino, concretamente interpretar a Brad Pitt en Inglourious Basterds. También mencionó a Jason Bourne como otro personaje que le seduce.

En el apartado de manías, sorprendió al señalar que su mayor miedo no son las alturas ni los animales, sino "cuando la gente hace ruido al comer". Una fobia muy concreta que arrancó sonrisas.

Sainz, además, reconoció estar obsesionado con bajar su hándicap en el golf —"No muy bien", admitió entre risas cuando le preguntaron por su progreso— y reivindicó una de sus tradiciones favoritas: la comida familiar de los domingos con abuelos, primos y sobrinos. ADN español en estado puro.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen, sin ídolos y con los pies en la tierra

Más escueto fue Max Verstappen, líder de Red Bull, que aseguró que no idolatra a nadie fuera de la F1: "Solo disfruto estando con mis amigos y mi familia. Eso es lo más importante".

El neerlandés reconoció que le gustaría viajar más por placer —Sudáfrica está en su lista— y que su método para desconectar tras una carrera es simple: volver a casa y poner todo en perspectiva. En cuanto a ‘placeres culpables’, admitió que las bebidas con gas y el chocolate siguen estando en su radar.

Hamilton, Everest y orden obsesivo

Lewis Hamilton dejó una de las confesiones más personales: explicó que tiene TDAH y que, cuando entra en casa, necesita recolocar libros y objetos hasta que todo esté perfectamente alineado.

También reveló uno de sus grandes sueños: recorrer India, atravesar el Himalaya y, algún día, escalar el Everest. Como superpoder, elegiría volar. Aunque bromeó con que, si no eres inmortal, un aterrizaje forzoso podría complicar las cosas.

Colapinto y el asado: el toque argentino

Entre los hispanohablantes también destacó Franco Colapinto, piloto de Alpine, que dejó claro cuál es su mayor placer culpable: el asado.

"Es como una barbacoa, pero mucho mejor que las que conocéis", soltó con orgullo argentino.

Colapinto también confesó que le encantaría poder volar para ahorrarse el dinero de los billetes de avión —"con equipaje de mano incluido"— y que su mayor temor son las arañas y las serpientes.

Rayo McQueen, superhéroes y la F1 versión TikTok

Más allá de los nombres propios, el vídeo dejó una curiosa tendencia: varios pilotos eligieron a Rayo McQueen como el personaje cinematográfico que les gustaría ser. Otros optaron por Iron Man, Spider-Man o James Bond. En definitiva, una parrilla que combina velocidad real con aspiraciones de ficción.

Es el nuevo envoltorio de una Fórmula 1 que, bajo el impulso de Liberty Media, ha sabido conquistar a una generación que consume deporte en clips verticales y respuestas rápidas. El campeonato que arranca este fin de semana en Melbourne sigue siendo el mismo en pista. Pero fuera de ella, el espectáculo también se juega ante la cámara.

Y aunque Alonso intente "cancelarlo cada año", todo apunta a que estas entrevistas han venido para quedarse.