El Gran Premio de Brasil siempre ha sido de buenos recuerdos para Fernando Alonso, puesto que allí ha cosechado sus dos títulos mundiales, además de ocho podios, y aunque nunca ha logrado la victoria, el circuito de Interlagos le ha dejado huella. Es por eso que el asturiano llega muy motivado al trazado brasileño en su penúltima vez como piloto de Alpine, la escudería con la que tocó el cielo de la Fórmula 1, aunque también por pasar página e irse a Aston Martin.

Cuando se le preguntó al ovetense sobre lo que esperaba del equipo británico, fue claro, y es que los de Silverstone no quieren ser uno más en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo: "Creo que Aston Martin no está aquí para ser cuarto, quinto o sexto en el campeonato, está aquí para ganar el mundial, y vamos a intentar hacerlo en 2023 o 2024".

Sin embargo, antes de aterrizar en su nueva escudería deberá cumplir con los dos compromisos que le quedan con Alpine, sobre los que espera que puedan finalizar las carreras y que no surjan problemas de fiabilidad: "Ver la bandera a cuadros, no ha ocurrido tantas veces como hubiera deseado, y si acabamos aquí [en Brasil] y en Abu Dhabi, finalizaremos en buena forma".

"El año pasado no estaba rindiendo a mi mejor nivel, tuve que afrontar algunos desafíos, pero este he estado muy cerca de ese 100% que me ha dado el 'momentum' para el futuro. Por eso, estas dos temporadas las recordaré muy bien por la oportunidad que me han dado [Alpine]", dijo el bicampeón del mundo.

En las preguntas que le hicieron los periodistas se le insistió mucho sobre Aston Martin y su aterrizaje en un nuevo conjunto, aunque Alonso se mostró muy confiado y espera probar el monoplaza en Abu Dhabi: "Es importante porque el coche será muy diferente el año que viene, para todos. En términos de comodidad, el volante, los botones, creo que cambiará mucho, y será bueno tener un día en el monoplaza".

A quien sustituye en la escudería inglesa, Sebastian Vettel, se retirará al final de la temporada, y el español reconoció que su historia en la Fórmula 1 estará muy relacionada con el alemán, así como con el circuito de Interlagos: "Por supuesto, echaré de menos a Sebastian [Vettel]. Llevamos muchos años juntos en Fórmula 1, así que ha sido como mi día a día aquí, siempre estaré ligado a Sebastian".

"Creo que Interlagos me ha dado los mejores recuerdos de mi vida y en mi trayectoria con los dos campeonatos, aunque también hemos perdido otros. Siguen siendo momentos importantes, como el accidente en 2003, siempre pasan cosas aquí", dijo el asturiano.

Además de eso, este Gran Premio de Brasil será todo un reto debido a la condición de fin de semana al sprint, y el de Alpine es consciente de ello: "Es muy diferente, obviamente, porque quieres rendir al máximo de lo que puedas en el fin de semana. El objetivo es maximizar los días que tienes en el circuito, e Interlagos es diferente a cualquier otro circuito del calendario, debes concentrarte aquí, pero también estás haciendo progresos para el futuro".

