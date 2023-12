Alonso todavía no considera a Aston Martin F1 un equipo puntero

El piloto asturiano cambió Alpine por Aston Martin a mediados de la temporada 2022 de Fórmula 1 para aterrizar en el 2023, un año muy exitoso en el que estuvo hasta ocho veces en los podios. En los primeros ocho grandes premios, fueron seis las ocasiones en las que el español levantó un trofeo, pero tras las vacaciones de verano, tan solo sumó dos más para acabar empatado a puntos en la cuarta posición del mundial con Charles Leclerc.

La acentuada caída del rendimiento de la escudería inglesa, provocó que pasaran de ser los inmediatos perseguidores de Red Bull a acabar por detrás de McLaren en la clasificación de constructores, en la quinta plaza. Sin embargo, Fernando Alonso siguió viendo "solo cosas positivas" a pesar de la pérdida de competitividad.

Finalizar por detrás de sus rivales de Woking, según el propio español, demostró que su conjunto todavía no puede considerarse como uno puntero: "Solo veo cosas positivas, y creo que esas dificultades forman parte del trabajo y del viaje de este equipo".

"Empezamos muy fuertes con un coche que era sorprendentemente competitivo, quizá incluso para nosotros el paso del año pasado a este [fue una sorpresa, y quizá luego nos encontramos en una posición para la que no estábamos preparados", señaló el bicampeón del mundo. "Peleando con Mercedes, Ferrari, equipos punteros que están acostumbrados a luchar a ese nivel".

"Quizá retrocedimos un poco en términos de desarrollo del coche durante la temporada", dijo Fernando Alonso. "Todavía no estamos al máximo nivel, y nos encontramos un poco menos competitivos, pero, en general, era impensable hace doce meses pensar a estas alturas en la campaña que hicimos".

"Recuerdo perfectamente la prueba del año pasado después de Abu Dhabi con el equipo, y si alguien me hubiera dicho que estaríamos en esta posición, no me lo hubiera creído", indicó el asturiano.

A lo largo de toda esa temporada, aunque todos los intentaron, los del Cavallino Rampante fueron los únicos capaces de robarle una victoria a los todopoderosos Red Bull, y el español cree que en lugar de ser Carlos Sainz el que se merecía subir a lo más alto del podio, Aston Martin debería haber estado ahí.

Sin duda, la que más cerca estuvo fue la del Gran Premio de Mónaco, pero no fue la única, puesto que en el Gran Premio de Países Bajos, con la caótica lluvia y la bandera roja, Fernando Alonso terminó en la estela de Max Verstappen.

"Creo que [la victoria] era posible, quizá en Mónaco fue donde más cerca se quedó", dijo el ovetense. "Tal vez un cambio de neumáticos o algo así [habría marcado la diferencia], o quizá en Zandvoort, si hubiéramos estado en una posición diferente en ese reinicio [de la bandera roja]".

"Tuvimos oportunidades aquí y allá, y creo que nos lo merecíamos más que nadie este año", sentenció el dos veces campeón de Fórmula 1.

