Alonso, sobre su Aston Martin F1: "Casi no tenemos puntos fuertes"

La temporada 2024 de Fórmula 1 está siendo muy complicada para el equipo Aston Martin, que ve cómo sus rivales por delante se alejan y los de la parte trasera de la parrilla son capaces de recortar distancias hasta robarles las posiciones de puntos en muchas carreras. El conjunto de Silverstone es el quinto en la clasificación del mundial de constructores con tan solo 74 puntos, a 218 unidades de los cuartos, lo que representa el gigante salto hasta los líderes.

El Gran Premio de Italia fue una muestra de ello, y aunque parecía que Fernando Alonso tenía casi asegurada una buena novena posición dado el potencial del monoplaza porque Lance Stroll estaba en los últimos lugares, se quedó fuera de las plazas que otorgan premio por una mejor estrategia con los neumáticos del resto.

Eso hizo hablar al asturiano, que no dudó en confirmar que el AMR24 es un coche que sufre con la degradación, pero fue más allá en sus declaraciones a DAZN F1: "La degradación era alta, nuestro coche también tiene esa particularidad, que se come los neumáticos, derrapamos en las curvas, no tenemos agarre. Casi no tenemos puntos fuertes, y eso hace que las carreras sean un poco difíciles para nosotros, pero tenemos que seguir luchando y como siempre decimos para la próxima carrera tenemos que aprender cosas de esta, volver más fuertes y ver si hay alguna respuesta, alguna acción".

En cuanto a su carrera en particular, el dos veces campeón del mundo dijo que fue una de las mejores en cuanto a rendimiento personal, pero esa posición en la que finalizó no haría que el resto lo recordase: "Nunca va a ser recordado 'Monza 2024, Fernando Alonso', así que, aunque lo recuerde, mañana voy a intentar olvidar, tampoco va a durar mucho, pero en todas las carreras creo que hemos acabado los dos [Lance Stroll y él] entre tres y cinco segundos de diferencia".

"Cuando él terminaba delante yo estaba ahí, cuando yo terminaba delante Lance estaba más o menos ahí, y hoy no, hoy ha habido una gran diferencia porque, como digo, en general me he sentido muy bien este fin de semana y he llevado el coche al máximo", defendió sobre la diferencia con su compañero. "Así que, como digo, carrera bien ejecutada, buena salida, buen ritmo, pero el déficit del coche es mayor que en las últimas carreras, y deja un sabor un poco amargo".

El director del equipo verde, Mike Krack, también ofreció su punto de vista sobre la carrera, y mandó un mensaje de positivismo tras ser consciente de que iba a ser una jornada complicada: "Siempre supimos que iba a ser una carrera dura y tenemos que encontrar más rendimiento para competir en esta apretada parrilla. Agacharemos la cabeza para volver más fuertes en Bakú".

"Viendo los coches que han terminado a nuestro alrededor, es tentador decir que podríamos haber probado una estrategia a una parada, pero sabemos que nuestro coche es complicado con los neumáticos y hoy no ha sido una decisión fácil", explicó sobre la estrategia. "Hemos visto a otros equipos enfrentarse a la misma difícil decisión. Fernando estuvo en la lucha por los puntos toda la tarde y hasta la última vuelta, persiguiendo a Albon y Magnussen, pero al final nos quedamos sin vueltas".

