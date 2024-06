Alonso apunta a la FIA: "Soy español, mejor no meterme en líos"

La carrera al sprint del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 se saldó con una victoria para el líder de la clasificación, Max Verstappen, que resistió los ataques de Lando Norris, aunque por detrás hubo bastante acción en la que Fernando Alonso estuvo involucrado. Después de una salida en la que fue perdiendo posiciones después de que no encontrara el mejor lugar en el trazado, se quedó resignado por detrás de los Alpine, antes de casi tocarse con su compañero, Lance Stroll.

El asturiano estaba ya fuera de los puntos con un monoplaza no demasiado competitivo en el Red Bull Ring, pero Nico Hulkenberg quería superarlo para asegurarse esa 14ª posición por la que luchaban. Sin embargo, el alemán entró demasiado pasado en la frenada y mandó al dos veces campeón del mundo a tomar una trayectoria lejos de la ideal, con lo que cayó aún más puestos.

Al bajarse del AMR24 habló con los medios de comunicación, y en el momento en el que DAZN F1 le preguntó sobre ese incidente con el alemán quiso lanzar un pequeño dardo hacia los comisarios de la FIA: "En lo de Hulkenberg, al final, podía haber intentado defender y obligarle a que le penalicen, o igual le penalizan, no lo sé, porque me echó de la pista, aunque es solo la carrera al sprint, sabemos que no podemos competir mucho. Soy español, mejor no meterme en líos".

Todo se resolvió con una sanción de diez segundos y dos puntos en la superlicencia del piloto de Haas por "forzar a un rival" a irse por fuera de la pista durante esa prueba corta del sábado en el Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1.

Además, el español sabe que tiene muy complicado obtener un buen resultado en esta cita austriaca, por lo que intentar defender una plaza que no le daría nada apenas tiene sentido, y menos cuando su unidad de potencia está en las últimas, como reconoció: "Poco, porque llevamos arrastrando el problema con el motor todo el fin de semana, pero habrá que ponerlo, y mejor aquí, que estamos fuera de los puntos y con estas dificultades que ponerlo en otra carrera en la que igual optamos a posiciones mejores. Sí, hay que aceptar, y mañana también será una carrera dura".

En la jornada del domingo, Fernando Alonso partirá desde la 13ª posición en la parrilla de salida, por lo que se antoja bastante complicado sumar puntos en el Gran Premio de Austria, lo mismo que ocurrirá en el siguiente Gran Premio de Gran Bretaña, puesto que Aston Martin no tiene previsto incluir demasiadas novedades en el coche hasta más adelante en la campaña.

