Alonso explica qué necesita para seguir en la F1 en 2023

El jueves previo al GP de Bélgica, Alpine anunció la extensión de contrato de Fernando Alonso. Fue una noticia que sorprendió precisamente porque se daba por hecho que el asturiano quería estar en la F1 ante la llegada de las nuevas reglas que aterrizan en la categoría en 2022.

El equipo explicó que en contratos "1+1" (un año con opción a otro) como el que habían firmado Renault y Alonso en 2020 siempre "está la duda", pero que Alonso había demostrado en la primera mitad de este curso que estaba al nivel.

Cuando en una videoconferencia con diversos medios, entre lo que estuvo Motorsport.com, se le preguntó a Alonso qué quiere ver de sí mismo y de su escudería para considerar en 2022 que también quiere continuar en 2023, declaró: "Bueno, espero que el año que viene tengamos un paquete que nos permita luchar por posiciones competitivas, un paso más allá y mejor que este año".

"Ese es el objetivo. Ya sabes, teníamos algunas expectativas este año después de los tres podios de Renault en 2020, de que podríamos luchar por tres o cuatro podios esta temporada. No ha sido así, probablemente porque Ferrari mejoró mucho. AlphaTauri mejoró, McLaren dio un paso adelante con un motor Mercedes. Así que estamos luchando entre la 8ª y 12ª posición, digamos".

"Así que queremos mejorar esto el próximo año, ese será el primer objetivo, y eso me animará probablemente a seguir después".

Más allá de lo que espera de Alpine, el bicampeón del mundo también explicó que quiere verse al máximo para continuar.

"Por mi parte tengo que seguir mejorando. Como he dicho muchas veces, no estoy al 100% todavía, probablemente, y días como el de hoy muestran que todavía tengo que mejorar en algunas áreas", comentó tras caer en la Q2 de la clasificación de Spa.

"Y el año que viene, si veo que he progresado, sigo mejorando y sigo disfrutando, ¿por qué no seguir compitiendo? Si veo que no estoy a la altura o que no estoy haciendo un buen trabajo seré el primero en levantar la mano y decir que quizás una cara nueva sea mejor para el equipo. Pero espero que no. Espero poder levantar la mano y decir que estoy preparado para el reto en 2023", concluyó.

Después de renovar, durante esta semana admitió que mantiene un ojo en la Indy 500, aunque, tal y como ha dejado claro una y otra vez Alpine, probablemente mientras siga en la F1 no tenga el permiso del que sí gozó en su etapa en McLaren para compaginarlo con otros campeonatos.