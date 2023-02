Alfa Romeo parece haber solventado sus problemas para la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Tras un alentador primer día de rodaje para el nuevo C43 en los test de pretemporada de Bahrein, tanto Valtteri Bottas como Guanyu Zhou se mostraron positivos con el progreso de su monoplaza en ciertas áreas específicas.

Más allá de las mejoras aerodinámicas y de rendimiento generales, los pilotos están especialmente animados por los avances en fiabilidad y por la mayor estabilidad del tren trasero, problemas que afectaron a la escudería a lo largo de 2022.

Al hablar de las áreas en las que el coche se sentía mucho mejor, Bottas dijo: "La parte trasera del coche es ahora más estable. Era un punto débil el año pasado, especialmente en las curvas rápidas, así que eso es bueno".

"Aún tenemos que afinar el balance del coche, sobre todo porque a baja velocidad nos cuesta un poco no bloquear las ruedas delanteras y evitar el subviraje. Pero eso no es nada que no podamos solucionar".

Zhou dijo que mejorar la parte trasera del coche había sido una prioridad para los diseñadores durante el invierno.

"Era nuestro principal objetivo", dijo. "Intentamos solventarlo en la segunda mitad de la temporada pero, a medida que lo solucionábamos, perdíamos algo de rendimiento. Este año hemos intentado recuperar esa velocidad que teníamos a principios de temporada".

"Las curvas rápidas eran nuestro punto débil el año pasado. Así que hemos intentado mejorarlo, y parece que está funcionando. Es bastante clara la mejora que hemos hecho".

Además de las mejores sensaciones que transmite el nuevo coche, la fiabilidad del primer día también fue importante para Alfa Romeo, que acumuló 138 vueltas con sus dos pilotos sin prácticamente problemas.

Hace doce meses, el equipo no llegó a completar más de 100 vueltas por día en el test inaugural de Barcelona, una cifra que no alcanzó ni las 32 vueltas en la jornada inaugural.

Bottas dijo que el progreso en fiabilidad le parecía un paso fundamental que el equipo parecía haber dado.

"Lo más positivo es que no hemos tenido ni un solo problema, lo que supone un gran contraste con los entrenamientos del año pasado", dijo. "Así que al menos hemos empezado con buen pie y hemos conseguido acumular kilómetros que es, en este momento, muy importante".

Cuando se le preguntó si creía que los problemas de fiabilidad que afectaron al equipo en muchos grandes premios el año pasado se habían solucionado, Bottas dijo: "Creo que hemos identificado todos los problemas que tuvimos el año pasado con el chasis".

"Se cambiaron muchos de los conceptos, como por ejemplo la refrigeración. Y al menos el primer día demuestra que podemos hacer más de dos distancias de carrera sin problemas. Eso es bueno".

"Así que confío en que va a ser mejor que el año pasado. Además, el año pasado tuvimos bastantes problemas con Ferrari [quienes les suministran la unidad de potencia]. Pero hasta ahora, nada".

