Alfa Romeo pidió sanción para Norris, y con razón: ¿por qué?

Lando Norris fue investigado por cruzar la línea blanca de acceso al pitlane y por tanto entrar de manera incorrecta en la calle de boxes, y a muchos les sorprendió que el piloto solo recibiera una reprimenda.

Por un incidente muy similar, Yuki Tsunoda fue sancionado con cinco segundos en el GP de Austria. Una penalización así le habría hecho caer del séptimo al noveno puesto, detrás del Alfa Romeo de Kimi Raikkonen y el Red Bull de Sergio Pérez.

Los comisarios tuvieron en cuenta que el incidente de Norris fue en lluvia, aunque el propio Lando en las entrevistas posteriores a la carrera admitió que era probable que sufriera una penalización.

Cuando Raikkonen vio la bandera a cuadros, el equipo Alfa Romeo estaba tan seguro de que Norris sería penalizado que le dijeron al finlandés que se esperaba que su octavo lugar acabara siendo el séptimo.

Para más inri, precisamente Raikkonen fue uno de los pilotos que más recientemente recibió una penalización de cinco segundos por una infracción de entrada a boxes, en Mugello el año pasado, donde pasó del octavo al noveno puesto, perdiendo dos puntos.

Por lo tanto, no es de extrañar que la noticia de que a Norris le hubieran impuesto solo una reprimenda en esta ocasión fuera recibida con incredulidad en Alfa Romeo, como expresó el director del equipo, Fred Vasseur.

El veredicto de Norris se suma a las decisiones recientes de la FIA que han generado mucha confusión y hacen pedir una y otra vez consistencia.

Por ejemplo, repartir puntos en el 'No GP de Bélgica' dio 10 a Williams en la batalla por ser octavos en el mundial de constructores, lo que podría costarle a Alfa Romeo varios millones de euros.

"Estoy muy triste por Lando, porque hizo un fin de semana fantástico en Sochi", dijo Vasseur a Motorsport.com.

"Pero no porque el chico guste y mereciera ganar tenemos que cambiar las reglas. La regla es muy clara y dice que, si cruzas la línea, tienes que ser sancionado".

"Fue así en muchas ocasiones, incluso por algo diez veces menos que esto. Lo vimos con Tsunoda en Spielberg, con Raikkonen el año pasado en Mugello. Y exactamente en la misma condición con Lewis en Hockenheim 2019".

De hecho, técnicamente, la sanción a Hamilton en el GP de Alemania de 2019 fue por ir por el lado equivocado del bolardo de entrada a boxes, no por cruzar la línea, pero se llevó la misma penalización de cinco segundos.

Si nos remontamos más atrás, hubo sanciones más severas por infracciones de entrada al pitlane.

Curiosamente, también hay un precedente de reprimenda y no penalización de tiempo por una infracción de entrada a boxes en una carrera, y también en ella estuvo involucrado Hamilton en Hockenheim, esta vez en 2018. En esa ocasión, se dirigía a los boxes y pasó por el lado correcto del bolardo, pero luego optó por cruzar la línea y volver a la pista.

Posteriormente, los comisarios justificaron la decisión de imponerle solo una reprimenda defendiendo que "el piloto y el equipo admitieron con franqueza el error y el hecho de que hubiera confusión dentro del equipo sobre si quedarse fuera o entrar en boxes llevó a la infracción".

En el veredicto del pasado fin de semana se explicaba que los comisarios habían concedido a Norris el beneficio de la duda porque rodaba con lentitud y no consideraron, "dadas las circunstancias, que cruzar la línea pintada fuera intencionado o previsible".

Sin embargo, Vasseur insiste en que Norris merecía la penalización habitual de tiempo.

"Diré que es aún peor en esas condiciones", protestó. "Porque cuando Tsunoda puso una rueda en la línea blanca en Spielberg, no fue un problema de seguridad, no ganó tiempo, porque como cuando estás en la salida de boxes te vas derecho si tocas la línea blanca, no eres más rápido, pero fue penalizado".

"Y nadie se quejó de eso ese día, porque la regla estaba clara, pones la rueda en la línea, te penalizan".

"La semana pasada, la ventaja para Lando fue enorme. Porque en esta situación o admites cinco segundos de penalización o haces otra vuelta en mojado con neumáticos slicks, y entonces perderás quizás unos 25 segundos".

"Y probablemente la penalización de cinco segundos no fuera suficiente. Porque recuerdo perfectamente que cuando Lewis fue sancionado en Hockenheim 2019, el 99% del paddock se quejó de que era una penalización demasiado pequeña".

"Ahora estamos ante digamos, no razones, pero sí explicación en torno al incidente, y parecemos estúpidos. La regla es muy clara. ¿En esa regla nunca se tuvo en consideración cuál es la ventaja, se basa en la circunstancia?".

Vasseur ve la decisión respecto a Norris como un ejemplo de demasiada interpretación por parte de los comisarios.

"La duda para mí es que si abrimos la puerta a ese tipo de discusión cada vez que alguien ponga una rueda en la línea blanca, siempre se intentará encontrar una buena excusa", explica. "Y si vamos a comisarios y les explicamos y mostramos los datos, se convertirá en una discusión interminable".

"Tengo miedo de que los últimos fines de semana hayamos tenido demasiados problemas. Recuerdo que en la clasificación en Monza un piloto [Nikita Mazepin] bloqueó a Giovinazzi, y no fue penalizado porque el equipo le había informado. Suena a broma".

"Nadie antes se lo había plantado así. Nosotros hicimos exactamente lo mismo en Mónaco, hace tres años, y Giovinazzi fue penalizado y no me quejé porque le jodimos a alguien su vuelta".

"Es difícil considerar y tratar de entender las razones detrás del error. Es un nuevo debate".

Alfa y Vasseur también se mostraron furiosos cuando en el GP de Emilia Romagna a principios de este año, Raikkonen recibió una penalización de 30 segundos por no entrar al pitlane después de trompear antes de la reanudación.

Incluso los comisarios reconocieron en ese momento que aparentemente había reglas contradictorias, pero la sanción aún así se aplicó. Y bajó al finlandés del noveno al decimotercer lugar.

"Creo que cuando tomaron la muy difícil decisión contra Kimi en Imola no consideraron que el comienzo de la historia también vino por parte del director de carrera", dice Vasseur.

"La regla es clara: se supone que el director de carrera debe señalar el inicio lanzado después de varias vueltas, no cuando estás en el pitlane".

"Tuvimos demasiadas polémicas en los últimos seis o siete grandes premios. Creo que tenemos que ceñirnos a las reglas, y eso es todo. Y ya recordaréis, lo de Spa fue un desastre".

"En Sochi, un piloto [Fernando Alonso] se saltó la curva 2, y no volvió por la zona de escapatorias normal. Y cuando le preguntamos al director de carrera, dijo que estaba bien, que no obtuvieron una ventaja. Pero esa no es la regla".

Vasseur admite que lo de Norris fue la gota que colmó el vaso después de las diversas situaciones que han afectado a su equipo esta temporada y asegura que "está empezando a ser mucho".

"Si echa un vistazo a los últimos cinco o seis grandes premios, en casi todos tuvimos polémica".

"Y no es bueno para el deporte, no es bueno para mi equipo, no es bueno para nuestros accionistas. Sobre todo porque parecemos estúpidos".