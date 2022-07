Alfa Romeo lleva a cabo la renovación con Sauber para 2023

Cargar el reproductor de audio

En 2019, Alfa Romeo volvió a la F1 como parte de una nueva asociación con Sauber que le permitió asumir el nombre de la escudería, así como disfrutar de un apoyo técnico como parte de una asociación contractual.

Sin embargo, aunque siempre ha existido un acuerdo a largo plazo entre ambas partes, éste ha estado sujeto a revisiones anuales que suelen tener lugar durante los meses de verano.

Según informó Reuters, el director general de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, desveló que su acuerdo para la temporada 2023 avanza positivamente, a pesar de que el equipo no ofreció ningún comentario formal en respuesta al comunicado.

"He firmado la renovación para 2023 esta mañana", dijo Imparato. "Cada año, en julio, evaluamos la situación. Si en el futuro nos damos cuenta de que ya no nos interesa [la F1] o no tenemos rendimientos de nuestras inversiones, veremos qué hacer. Todo se hará de forma organizada".

El acuerdo con Sauber ha permitido a Alfa Romeo disfrutar de los niveles de marca sin el desembolso financiero al que se enfrentan otros fabricantes de la parrilla, funcionando con lo que Imparato llamó un sistema de "doble gobierno", según confirmó en una reciente entrevista con Motorsport.com.

"Hemos inventado un nuevo modelo de negocio en el que hay un doble gobierno entre nosotros. Frederic [Vasseur] está dirigiendo el equipo desde el principio, y no nos hemos descarrilado, aunque hayamos vivido algunos momentos difíciles".

"Como Alfa Romeo, les apoyo y haré todo lo que pueda para apoyar ese desarrollo. Tenemos que progresar año tras año, carrera tras carrera, incluso si nos toca luchar más de la cuenta en algunos casos".

Alfa Romeo está disfrutando de mejoras esta temporada, recuperándose de tres años difíciles para ahora competir regularmente por los puntos en F1. La escudería, con sede en Suiza, ocupa la sexta posición en el campeonato de constructores, habiendo sumado ya casi el cuádruple de puntos que en todo el año pasado.

A Sauber se le ha vinculado con una posible compra por parte de Audi como parte de sus planes para incorporarse a la parrilla, pero Imparato no se mostró preocupado por ningún interés en el equipo.

"Cada año decidiremos para el próximo", dijo. "No queremos bloquearnos en un compromiso a largo plazo. Así que, para ser claros, cualquier negociación sobre el motor, cualquier negociación y cualquier cosa en términos de asociación es dirigida por Fred Vasseur y Sauber, en el mejor interés de Sauber".

"El mejor interés de Alfa Romeo es tener el recuperarse de la inversión cada año, y el progreso en términos de rendimiento cada año. Eso es todo", concluyó.