Una de las las marca más conocidas del automovilismo estadounidense, Andretti Autosport, estuvo en negociaciones con los propietarios de Sauber, que compite en la F1 bajo el nombre de la marca Alfa Romeo.

Andretti ya cuenta con una notable presencia en IndyCar, Fórmula E, Supercars y Extreme E, pero su intención era incorporar su compañía a la Fórmula 1 comprando una participación mayoritaria de Sauber Group.

Michael Andretti planeó colocar al piloto de Andretti Autosport IndyCar, Colton Herta, en uno de los asientos del equipo Alfa Romeo en Fórmula 1, pero el trato terminó desmoronándose debido a lo que Andretti llamó "problemas de control".

Menos de dos semanas después de que Andretti confirmara que el acuerdo estaba cancelado, Alfa Romeo anunció que el piloto de F2, Guanyu Zhou, completaría su alineación para 2022, junto con Valtteri Bottas.

Si bien la negociación de Andretti tuvo un gran impacto en las decisiones de Sauber y sus planes de futuro, el director del equipo, Vasseur, dejó claro que dichas conversaciones no tuvieron ninguna relación con sus preparativos para la temporada 2022.

"No nos detuvimos en lo absoluto en el aspecto técnico, no ralentizó el desarrollo, eso seguro. En algunas discusiones, sobre patrocinadores, pilotos y demás, teníamos que estar pendientes, pero nada cambió la situación. No tuvo un gran impacto, salvo que pospusimos algunas decisiones".

En referencia a si en algún momento sintió que podía ser una distracción para el equipo, Vasseur respondió: "No, ¡solo fue una distracción para mí!".

Bottas y Zhou se han unido a Alfa Romeo para 2022 como parte de una alineación completamente nueva, reemplazando a Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi .

El equipo busca recuperarse en 2022 gracias a las nuevas regulaciones técnicas después de caer a la novena posición en el campeonato de constructores en 2021.

La llegada de Zhou, el primer piloto chino de F1, significará un impulso financiero al equipo gracias a su variedad de patrocinadores, mientras que Bottas llega con cinco años de experiencia en el equipo Mercedes, ganador de los últimos campeonatos de constructores.

"Para el próximo año, es un nuevo proyecto que se desarrolla bajo el límite de costos. Tenemos una nueva alineación, un nuevo motor de Ferrari y estamos tratando de poner todo junto".

"Lo más importante es que nosotros como empresa, desde los accionistas hasta los chicos de la fábrica, todos estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. Esto es muy importante para mí, porque necesitamos el apoyo de todas las partes interesadas", concluyó.