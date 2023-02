Alfa Romeo admite haberse inspirado en el Red Bull: así ha sido

Cargar el reproductor de audio

Para escalar posiciones en la parrilla de la Fórmula 1 se necesitan soluciones diferentes, pero en la mayoría de las ocasiones, copiar lo que resulta efectivo es lo mejor. Eso es lo que han pensado en Alfa Romeo, quienes en la presentación de su nuevo monoplaza para la temporada 2023 han reconocido haber tomado inspiración en la escudería que cosechó los dos títulos mundiales la pasada campaña, Red Bull.

El director técnico del equipo suizo, Jan Monchaux, explicó que el C43 ha sufrido un proceso de evolución con respecto a su predecesor, tomando las bases ya existentes para intentar dar un paso adelante con ideas inspiradas en las de los ingenieros de Milton Keynes, teniendo en cuenta que disfrutan de una unidad de potencia de Ferrari.

El francés dijo: "La parte trasera es, sin duda, el lugar donde más trabajo hemos realizado, donde más tiempo hemos empleado para recuperar el terreno perdido, especialmente en la carrocería, lo que no fue posible el año pasado porque teníamos una disposición de refrigeración bastante extrema, y eso no se puede cambiar durante la temporada".

"Por eso, tuvimos que hacer esfuerzos considerables en la parte posterior para acomodar una nueva configuración de refrigeración y, por tanto, una nueva carrocería, que para nosotros es un paso adelante", comentó el responsable galo. "Visualmente, más allá de la decoración, aquí es donde el monoplaza cambiará al principio, pero después vendrán otros desarrollos".

En el momento en el que se le preguntó sobre los evidentes parecidos con el Red Bull RB18 que dominó las carreras con Max Verstappen, indicó: "Es bastante obvio, pero no nos hubiera sido posible el año pasado. Incluso si hubiéramos querido, no habríamos podido hacerlo, porque los radiadores eran extremos, y la suspensión trasera no lo habría permitido".

"Tenemos una unidad de potencia suministrada por Ferrari, por lo que hay ciertas cosas que debemos hacer, no puede cambiar, y eso creó desafíos adicionales durante el invierno, para poder tener tal concepto, o tal variación de esa idea en nuestro coche final, al menos en ese sentido, porque realmente fue un gran reto", afirmó Jan Monchaux. "La suspensión trasera es diferente, el diseño de refrigeración es distinto, incluimos un refrigerador central, que no teníamos antes, y eso significa una suspensión trasera diferente".

"Es un gran cambio con respecto a lo que teníamos. No inventamos nada", explicó el francés. "También se trata de reconocer que un equipo en particular hizo un mejor trabajo que todos los demás, entendiendo por qué en ciertas áreas lo hicieron mejor, y adaptándolo a nuestro coche para que también esté en altura, ahí es donde están las mayores diferencias".

Galería: mira todos los detalles de la parte trasera del Alfa Romeo C43 de la temporada 2023 de Fórmula 1

Alfa Romeo C43 1 / 9 Foto de: Alfa Romeo Detalle trasero del Alfa Romeo C43 2 / 9 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 3 / 9 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 4 / 9 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 5 / 9 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 6 / 9 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 7 / 9 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 8 / 9 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 9 / 9 Foto de: Alfa Romeo

Todo ello viene a partir de las semejanzas encontradas en la zona posterior con el vehículo de los de Milton Keynes, sobre todo en la cubierta motor, con una ligera curva que se ensancha hacia el final, algo que introdujeron los de las bebidas energéticas en la segunda mitad de la pasada campaña en el Gran Circo. En cuanto al resto, se pueden apreciar unos pontones bastante similares con los austriacos, donde la agresiva forma puntiaguda gana protagonismo, aunque han tenido que adaptar todas las modificaciones al motor del Cavallino Rampante que montan en Hinwil.

El tan comentado sistema de refrigeración se ha cambiado, así como el suelo, para aumentar el efecto outwash, que mejora el flujo aerodinámico que va hacia las ruedas traseras, e incluso se le han añadido unas pequeñas branquias, algo menores que en 2022, pero que le intentarán dar algo de tiempo sobre la pista cuando se estrenen el próximo viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

