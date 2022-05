Alfa Romeo acusa de "juegos encubiertos con la FIA" a sus rivales

Cargar el reproductor de audio

Tras el cambio en el reglamento de la Fórmula 1 en 2022, los diseñadores de todos los equipos de la parrilla tuvieron que hacerle frente al grave problema de sobrepeso que padecen estos monoplazas.

Incluso después de que la FIA, antes del inicio del campeonato, permitiese aumentar el peso mínimo de los coches de 795 a 798 kg, los equipos siguieron quejándose y se vieron obligados a invertir gran parte de sus investigaciones en mejoras para aligerar el chasis.

En principio, tan solo Alfa Romeo pudo ganarle la batalla al desafío y cumplir con el límite que había sido establecido. De hecho, el equipo de Hinwil se encontró con muchos problemas en el suelo de su coche al ser demasiado liviano y flexible, pero al comienzo de la temporada fortalecieron este aspecto, consiguiendo la combinación perfecta entre la masa y la estabilidad del chasis.

Después de estos aumentos, todavía hay rumores en el paddock de que algunos equipos continúan presionando a la FIA para aumentar aún más el peso mínimo de los coches. En una entrevista con Motorsport.com, el jefe de Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, quiso dar su opinión sobre la situación.

"Sinceramente, no entiendo todo este alboroto", dijo el francés. "Me parece que cuando creas un coche de F1 completamente nuevo, el peso es, por norma general, el objetivo más importante al inicio. No puedes acordarte de esto en el último minuto".

"Y me parece que algunos equipos han hecho juegos encubiertos con la FIA, con la esperanza de que elevaran la barra de peso mínimo [aún más]".

"Esto sería una completa injusticia. A medida que nosotros íbamos trabajando en el actual proyecto, tomamos varias decisiones fundamentales, decisiones difíciles relacionadas, entre otras cosas, al peso. Pero todos saben que esto es lo que es la F1: aquí todos intentan jugar su propio juego".

El de Alfa Romeo añadió: "Personalmente, para mí está bastante claro que el problema de las masas era absolutamente solucionable. Todos podrían haberlo evitado".

"En este momento, algunos equipos no pueden alcanzar el objetivo mínimo, pero eso es solo porque eligieron otras opciones para ganar más rendimiento sacrificando el peso", concluyó.

Después de cuatro grandes premios, Valtteri Bottas, que hasta ahora ha liderado a la escudería por delante del novato Guanyu Zhou, ha sido capaz de sumar 24 puntos y es octavo en el campeonato de pilotos, mientras que el equipo, que ha dejado muy buenas sensaciones, se encuentra en la quinta posición del campeonato de constructores.