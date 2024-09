La gira asiática definirá el nivel de alerta en Red Bull F1

Hacía cuatro años que Max Verstappen y Red Bull no pasaban más de seis grandes premios si vencer, y tras su éxito en el Circuit de Barcelona-Catalunya, nadie podía imaginar que el líder del mundial de la temporada 2024 de Fórmula 1 se mantendría lejos del escalón más alto del podio durante varios meses, en donde se vio el regreso de Mercedes, la confirmación de McLaren y los triunfos de Ferrari.

Esa racha de resultados modificó radicalmente el campeonato de constructores, y de los 93 puntos de ventaja que los de Milton Keynes tenían sobre los de Woking tras el Gran Premio de España, solo tienen unos pocos de margen en la actualidad, mientras que en la tabla de pilotos, el neerlandés solo dispone de 7 unidades con respecto a Lando Norris. Desde luego que los de papaya cambiaron el ritmo, algo que se sabe desde hace tiempo, pero dando por hecho que Max Verstappen tendrá que ir detrás de ellos hasta el Gran Premio de Abu Dhabi, la clave está en el alcance de las derrotas.

En lo que respecta al mundial, lo que pasó en el Gran Premio de Países Bajos no fue algo malo para el holandés, pero en el Gran Premio de Italia se confirmó que su equipo era la cuarta fuerza. En la cita italiana, pese a la cuestionable ventaja de McLaren en la estrategia, el vigente campeón del mundo solo perdió 8 puntos con respecto a su inmediato perseguidor, y pudieron ser 18, por lo que sabe muy bien dadas las cosas.

Habrá que esperar al Gran Premio de Azerbaiyán para saber si fue la excepción o si en Red Bull deben prepararse para sufrir hasta el final de la temporada. A día de hoy parece improbable que puedan frenar a los de Woking en el campeonato de constructores, y temen que la cuarta corona de Max Verstappen acabe en manos de Lando Norris.

En la eufórica ola del fin de semana en el circuito de Monza, hay quien pensó que los de Milton Keynes tendrán que dejar paso a Ferrari, porque los italianos están subiendo el nivel y las rectas del trazado de Bakú decidirán si la hazaña de los del Cavallino Rampante en su casa fue simple coincidencia o si van en serio de forma permanente.

La Fórmula 1 va tan rápido que los escenarios dieron un vuelco. Ahora Red Bull parece una escudería a la que pillaron desprevenidas y sin un rumbo claro, un malestar que fue creciendo poco a poco a lo largo de un verano en el que el único punto fijo fue Max Verstappen, y los días entre el Gran Premio de Azerbaiyán y Singapur dirán mucho sobre la situación a la que pueden aspirar en las últimas seis citas del año.

Parece increíble pensar que el objetivo que se marcaron al inicio de la campaña esté "en peligro", como ya aseguraron las altas esferas del equipo, como Helmut Marko y Christian Horner, ya que nunca antes ocurrió. Son muy pocos los que creen que el mundial de constructores acabará en Milton Keynes, incluso algunos no cuentan con que estén en la primera fila a final del 2024, pero el título de Max Verstappen sigue al alcance de la mano.

No es imprescindible recuperar el estado de forma de principios de año, pero sí es crucial no repetir lo que sucedió en el circuito de Monza, un fin de semana en el que Red Bull fue incapaz de seguir el ritmo de McLaren, Ferrari e incluso Mercedes, y la respuesta, no definitiva, pero muy contundente de forma potencial, llegará en la gira asiática en las próximas dos semanas.

