Después de tres temporadas compitiendo para una de las escuderías más históricas de la Fórmula 1, Williams confirmó hace algunas semanas que ambos separarían sus caminos a finales del presente curso, en gran parte debido al flojo rendimiento del propio Nicholas Latifi, que después de dar un paso adelante en 2021, en este 2022 volvió a dejar más que dudas.

El canadiense nunca lo ha tenido fácil en Williams, ya que los monoplazas que le han puesto a su disposición nunca han sido realmente competitivos. Sin embargo, en este 2022 ha sido el gran señalado por razones obvias.

Alexander Albon, en su primera campaña como piloto del equipo de Grove le ha pasado totalmente por encima y, por si eso fuese poco, Nyck De Vries, que sustituyó al tailandés en Monza, también superó a Latifi, sumando dos puntos en su debut, cuando el propio canadiense todavía no había conseguido acabar dentro de la zona de puntos en toda la campaña.

Los primeros puntos para Latifi llegaron este domingo en Suzuka, pero el problema es que parece que han llegado demasiado tarde para que su equipo cambie de opinión, algo que él mismo sabe: "Fue una buena carrera. Claro que es bueno conseguir los primeros puntos. Lo más importante de todo fue que pusimos intermedios enseguida y conseguí algo de aire limpio".

"Era el neumático adecuado y en cierto modo fue una decisión natural. Al estar en la parte trasera de la parrilla, tienes menos que perder. Fue mi decisión entrar y terminó siendo la correcta".

"De todas formas, seguía siendo complicado llegar hasta el final porque después de ocho vueltas los neumáticos delanteros estaban completamente desgastados, así que simplemente intenté aguantar y, obviamente, estoy contento de haber conseguido esos puntos".

"Sin embargo, aunque no se hubiera tomado una decisión todavía sobre mi futuro, creo que eso no hubiera cambiado mucho la situación, porque siempre se busca un rendimiento equilibrado a lo largo del año, no un resultado concreto y destacado", concluyó el canadiense.

Nicholas Latifi no sabía lo que era cruzar la bandera a cuadros entre los diez primeros desde mitad de la temporada pasada, cuando sumó sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo, primero en Hungría y luego en Spa, ambas carreras consecutivas.

El futuro del piloto canadiense aún está en el aire, pero si una cosa hay clara, es que no continuará en la Fórmula 1 o, al menos como piloto titular. Y, muy probablemente, nunca más volvamos a ver ese nombre escrito en la tabla de tiempos, aunque su nombre quedará para el recuerdo por algún momento en el que fue protagonista involuntario, como en el GP de Abu Dhabi de 2021.