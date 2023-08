Albon vio a Williams al nivel de Aston Martin y Ferrari F1 en Zandvoort

Alex Albon brilló en la clasificación de Zandvoort, logrando una cuarta plaza en clasificación que le dejaba en la segunda fila de parrilla para el domingo. Sin embargo, en la vuelta 4 había caído al 13º puesto, en la 5 era 14º y en la 6, 15º. La decisión de no montar intermedios bajo la lluvia parecía haber arruinado su GP de Países Bajos, pero finalmente sumó cuatro puntos en la octava plaza.

"Ha sido una montaña rusa", resumió Alexander Albon su carrera en el corralito de medios del circuito de Zandvoort. "Después de las primeras cinco o seis vueltas pensé que los puntos se habían esfumado, pero nos hemos mantenido firmes, lo cual creo que ha sido muy importante".

"Se puede argumentar que deberíamos haber entrado antes en boxes y haber usado el neumático intermedio, pero era mejor hacer lo que hicimos que, por ejemplo, hacer como George y luego entrar en ese terrible ciclo. Así que tuvimos que hacer un stint descomunal, 44 vueltas creo que con el blando. Sólo se puede hacer ese tipo de stint cuando el coche es bueno, y el coche era muy fuerte este fin de semana".

"Parece que terminamos un poco decepcionados por no haber terminado sextos, pero aún así terminamos octavos, y sigue siendo un resultado increíble para nosotros. Este fin de semana hemos estado a la altura, no hay duda, ha sido nuestro fin de semana más fuerte".

El británico-tailandés definió el fin de semana como el más competitivo desde que llegó a Williams: "Así que hay muchas cosas positivas que sacar. Creo que tuvimos un poco de mala suerte vuelta en sí, cuando otros entraron a poner intermedios y de repente empezó a llover más. Pero así son las cosas y estoy muy feliz".

Ante la pregunta de a qué nivel vio a su equipo respecto a otros rivales, Albon dijo que a la par que Aston Martin Racing o Ferrari: "Si lo piensas bien, perdimos quizás en todo el stint dos segundos con respecto al Aston y al Ferrari que teníamos delante. Y nosotros íbamos con neumáticos de 15 vueltas, 10 vueltas más viejos que ellos. Así que éramos muy fuertes".

"Y adelantamos a un Mercedes. Por supuesto, teníamos ventaja de neumáticos, pero para adelantar a un coche en esta pista, necesitas un segundo y medio de ventaja, y lo hemos conseguido".

"Así que sí, me da mucha confianza de cara a Monza", dijo respecto al GP de Italia de este próximo fin de semana. "Al mismo tiempo, me confunde un poco. Hicimos un par de cosas este fin de semana que funcionaron, pero creo que sólo funcionan en circuitos con mucha carga aerodinámica. No creo que funcionen en circuitos con poca carga aerodinámica. Así que será interesante. Creo que aprenderemos algo de este fin de semana y veremos qué pasa en Monza".