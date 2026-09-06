Del ajedrez online a la F1: ¡Gasly ganó dos veces el sábado a Russell!

Pierre Gasly protagonizó una de las mayores sorpresas de la temporada de F1 el sábado en Monza, al conseguir una pole position inesperada en el circuito donde logró su única victoria en la Fórmula 1 allá por 2020.

El francés superó a su rival más directo y favorito antes de la sesión, George Russell, por tan solo 60 milésimas en los últimos minutos de la clasificación, logrando así su primera pole position en sus nueve años de carrera en la F1.

Ambos revelaron después que no era la primera derrota que Gasly le había infligido a Russell ese sábado, ya que también acababan de terminar una partida de ajedrez online quince minutos antes del inicio de la sesión de clasificación.

"Muchísimas felicidades a Pierre, porque ha sido una actuación increíble", declaró Russell en la rueda de prensa posterior a la clasificación. "De hecho, estábamos terminando una partida de ajedrez unos 15 minutos antes de la clasificación y él me ganó allí, y pensé: 'Bueno, creo que te ganaré en la clasificación', y aquí estamos, él vuelve a estar por delante de mí".

"Así que, sí, muchísimas felicidades para él. Por supuesto, me ha decepcionado no conseguir la pole position".

Gasly comentó que no se enteró hasta el viernes de que Russell también jugaba al ajedrez; ambos intercambiaron sus cuentas en la mayor plataforma de ajedrez online y ya han disputado un par de partidas.

"Bueno, quiero decir que, desde la reunión informativa [de pilotos] del viernes, me di cuenta de que está obsesionado con el ajedrez", dijo Gasly. "Yo también estoy obsesionado con el ajedrez. En el paddock hay algunos, unos cuantos pilotos, que también lo están. Así que acabamos de intercambiar nuestros nombres de usuario en Chess.com y hemos estado jugando unas partidas: una ayer y otra que se ha prolongado hasta hoy".

Pierre Gasly con su preparador físico Ben Thorne Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Y debo decir que, antes de la clasificación, me sentía bastante seguro porque iba ganando pieza tras pieza. Y, sí, de nuevo, como anécdota divertida, Ben [Thorne, preparador físico] me dijo: 'Bueno, ahora le estás ganando a George, pero él te va a ganar en unos minutos'. Y yo le respondí: 'Sí, vete a la mierda".

"Al final, sí, salió bien. Así que, sí, ha sido divertido. Creo que somos muy competitivos y, ya sea en la pista o fuera de ella, tenemos que buscar nuestras pequeñas batallas dondequiera que podamos".

El ajedrez se ha convertido en un pasatiempo para varios pilotos de F1; se sabe que el dúo de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, juegan entre sí con regularidad. Carlos Sainz también es conocido por ser un habitual jugador.