Fórmula 1 GP de Qatar

El adiós a Márquez sacude al deporte español: del mensaje de Alonso al "¿Qué dices?" de Alcaraz

Fernando Alonso recordó por qué seguía pendiente de Marc Márquez incluso con la carrera decidida, mientras que a Carlos Alcaraz se le cayó el móvil al enterarse de que el diez veces campeón deja MotoGP.

Pol Hermoso

Editado: 27 nov 2026, 16:41

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Marc Márquez aún tenía que salir a pista en Cheste cuando su despedida ya había cruzado medio mundo. En Bolonia, a Carlos Alcaraz se le cayó el móvil al enterarse. En Qatar, Fernando Alonso se acordó de algo mucho más cotidiano: lo que era sentarse un domingo a ver una carrera de MotoGP.

A Fernando le daba igual que la carrera pareciera decidida. Si Marc Márquez seguía en pista, él seguía mirando. De todas las cosas que podía recordar el bicampeón de Fórmula 1 el día en que su amigo anunció que dejaba MotoGP, eligió esa.

Y cuesta encontrar una forma más sencilla de explicar por qué vamos a echar tanto de menos al '93'.

"Una de las cosas que más he disfrutado de verte correr es que nunca sabía qué ibas a hacer. Incluso cuando parecía que la carrera ya estaba decidida, seguía mirando a ver qué hacías tú", escribió Alonso en Instagram desde Qatar, donde este fin de semana disputa el penúltimo gran premio de la temporada de Fórmula 1.

A Márquez todavía le queda una última carrera, este domingo en Cheste. Se despide a los 33 años, apenas unos días después de conquistar en Portimao su décimo Mundial, el octavo en la categoría reina. Alonso se guardó ese número para el final de su mensaje.

"Me va a costar acostumbrarme a los domingos sin eso. Qué suerte haberte visto correr, Marc. Gracias por todo y disfruta tu próxima etapa. ¡Gracias x10!".

Entre 2015 y 2017, cuando Alonso corría para McLaren-Honda y Márquez ya era la gran figura de la marca japonesa en MotoGP, los dos compartieron actos en los que el asturiano llegó a subirse a la Honda de Marc. De aquellos años quedan imágenes de dos tipos que se lo pasaban bien juntos. Este viernes, para despedir a su amigo, Alonso se puso en el lugar en el que tantos nos hemos encontrado un domingo cualquiera, pendientes de una última vuelta que en teoría ya tenía poco que contar.

Del "Gracias x10" de Alonso al "¿Qué dices?" de Alcaraz

La noticia también llegó a Bolonia, donde el equipo español de Copa Davis se preparaba para las semifinales. A Carlos Alcaraz se lo contaron de camino al entrenamiento y su reacción, captada en un vídeo de la Real Federación Española de Tenis, fue tan espontánea que hasta se le cayó el móvil. "Noooo, ¿qué dices? Hostia".

Pasado el susto, Alcaraz explicó que, pese a la pena de dejar de verlo correr, cree que Márquez "se ha retirado de la mejor manera posible". Al murciano le impresionó que, después de tantas lesiones, operaciones y caídas, volviera a levantarse y acabara siendo campeón otra vez. Y recordó el día que fue a verlo a Jerez. Allí conoció al Marc gracioso y humilde, con el que podía hablar de tú a tú, y vio cómo le cambiaba la cara en cuanto se acercaba la salida. "La concentración que tiene, esa cara, esa visión que él tiene en cada carrera, me impresionó, me impactó como deportista y me inspiró muchísimo".

También le escribió Pau Gasol, otro de esos nombres que salen enseguida cuando se abre la conversación sobre el Olimpo del deporte español. "Cuando empezaste ya sabíamos que nos harías vivir grandes cosas, pero tu capacidad de superación, compromiso y esfuerzo han dejado una huella que va mucho más allá de tus victorias", publicó el exjugador de la NBA. "Eres historia del deporte mundial y una inspiración para todos".

Gasol se acordó del chaval que empezaba. A Alcaraz le salió lo mismo que a tantos al enterarse. Y Alonso, que el domingo también tendrá que correr, ya está pensando en lo raro que se le va a hacer el siguiente domingo que se siente a ver MotoGP.

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