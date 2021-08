Red Bull se defiende de las acusaciones sobre su motor

No hay paz veraniega entre los grandes rivales del campeonato: Mercedes y Red Bull. Después del Gran Premio de Hungría, los dos equipos continúan atacándose ante supuestos indicios de trampas o sistemas antirreglamentarios. Después de los supuestos alerones flexibles, esta vez el foco está en los motores.

Más sobre los alerones flexibles de Red Bull: Horner recomienda a Mercedes "boca cerrada" sobre alerones

Todo ha comenzado tras un artículo de la publicación especializada Auto motor und sport, que aborda el hecho de que Red Bull pueda haber perdido la ventaja de rendimiento (que se podía medir en las rectas de Le Castellet y Spielberg, por ejemplo). Desde Silverstone, se dice, parece que Mercedes ha vuelto a ser el líder en potencia del motor.

Esto es sorprendente, porque los alemanes no han cambiado nada en el hardware del motor.

"Tenemos la sensación de que Honda ha dado un paso atrás. Todo se agota con nuestro motor", cita Auto motor und sport desde las instalaciones de Mercedes.

El artículo dice literalmente: "Desde Mercedes se puede escuchar que Honda ha perdido ventaja por una directiva de la FIA. Al parecer, ha habido desacuerdos durante cuatro meses sobre cómo los japoneses gestionan su energía".

Una acusación que el asesor de Red Bull, Helmut Marko, no acepta: "Esto es una tontería total. No hubo restricciones, ni de la FIA ni de Honda. No tuvimos que capar el motor", responde a través de F1-Insider.com

"Competimos con la misma potencia en Hungría que antes. A diferencia de Mercedes: no solo trajeron actualizaciones al coche, sino también al motor. Esa es la razón por la que han vuelto a ser tan rápidos en las rectas desde Silverstone", creen los austriacos.

Si Honda ha empeorado o Mercedes ha mejorado, el hecho es que el equilibrio de potencia ha cambiado diversas veces esta temporada.

Inicialmente, Mercedes tenía ventaja porque Honda no quería exponer totalmente la especificación desarrollada para 2021 por razones de seguridad. Sin embargo, después de algunas carreras, la confianza aumentó y los japoneses desbloquearon un extra de su motor.

Entonces, aparentemente, Mercedes logró contraatacar, también dentro de los límites de lo técnicamente permisible.

En el paddock corre el rumor de que han encontrado un nuevo truco en el área de la refrigeración. Eso tampoco mejora el motor al principio, pero permite "que puedas desbloquear más caballos", aseguró Marko.