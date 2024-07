Aconsejan a Verstappen "considerar en serio" fichar por Mercedes F1 en 2025

Al principio parecía que Mercedes iba a tener que aguantar otra temporada complicada en 2024, pero la escudería alemana ha dado un gran paso adelante y ha ganado la dos últimas carreras de la temporada.

En Canadá hubo lograron la pole position, en Austria la victoria y en Silverstone una pole position que más tarde convirtieron en una victoria. Para el expiloto de Fórmula 1, Robert Doornbos, no ha pasado desapercibida la mejora de Mercedes y recomienda a Max Verstappen analizar si los de la estrella plateada no podrían ser ya la mejor opción para 2025 y no pensar únicamente en 2026.

"Sigo creyendo que elegirá a Mercedes", dijo Doornbos a Motorsport.com al hablar de una posible salida de Verstappen de Red Bull. "Sin embargo, antes estuvimos hablando de 2026, porque es importante acertar cuál será el equipo con el mejor motor. Pero creo que Mercedes preferiría que si ficha por ellos fuese ya en 2025, porque entonces dirían adiós a un campeón del mundo y darían la bienvenida a otro".

"Como Mercedes no tenía un coche competitivo a principios de año, entonces seguía siendo obvio para Max quedarse con Red Bull el año siguiente, que también era bastante dominante en ese momento. Aunque eso ha cambiado de repente", asegura Doornbos.

En cuanto a la razón por la que el actual tricampeón del mundo podría dejar la estructura austriaca, con la que tiene un contrato firmado hasta finales de 2028, dijo: "Puede deberse a todo tipo de factores, como el malestar dentro del equipo, la marcha de Adrian Newey y un segundo piloto que está causando terribles dolores de cabeza".

"Están pasando muchas cosas entre bastidores en Red Bull y, al mismo tiempo, Mercedes es cada vez más competitivo, ahora están en buena racha. Max necesita ver si Red Bull todavía puede seguir dominando o si la ola en la que surfeaba el equipo ha terminado", añadió.

"En principio, Max todavía tiene contrato, pero en mi opinión Max debería empezar a pensar seriamente si no debería fichar por Mercedes antes de 2025", revela el analista de Fórmula 1 de Ziggo Sport. "Si el motor Mercedes realmente resulta ser tan bueno, podría tener un año sabático el año que viene y empezar a dominar de nuevo en 2026".

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, argumentó en contraposición que Lewis Hamilton dejaba Mercedes por una razón. Sugirió que el siete veces campeón del mundo está buscando refugio en otro equipo porque el motor que Mercedes está desarrollando para la nueva normativa de unidades de potencia puede no ser tan fuerte como muchos suponen.

A lo que Doornbos respondió: "Horner puede decir que Lewis deja Mercedes porque no le impresiona lo que están desarrollando para 2026. Pero yo lo veo de otra manera. Creo que Lewis está preparado para un nuevo entorno. Y la oportunidad de ir a Ferrari sólo se presenta una vez en la vida, si es que se presenta. Así que creo que fue una valoración muy diferente la que hizo Lewis", concluyó.