Domenicali aclara lo de eliminar los libres en F1: ¿puntos por entrenamientos?

El director de la F1, Stefano Domenicali, generó un gran revuelo cuando en su visita al pasado GP de Portugal de MotoGP, ante una televisión lusa, que era "partidario de cancelar las sesiones de entrenamientos libres, que son muy útiles para los ingenieros, pero que no gustan al público". Rápidamente provocó un debate sobre la necesidad de las pruebas y la posibilidad de reducir un tiempo de práctica en la máxima categoría del automovilismo que, ante la ausencia de test durante la temporada, es muy limitado.

Pero en la primera jornada del GP de Australia 2023 de F1, en una entrevista con la Sky británica, le preguntaron por ello y matizó su pensamiento. "Siempre es así, ¡cuando hablas de una hormiga se convierte en un elefante un minuto después!", dijo quitando hierro al asunto. "En realidad solo estaba concentrado en el hecho de que estaba disfrutando de la carrera sprint y, por supuesto, para los pilotos era la primera vez que tenían que actuar de esa manera y estaban muy activos con el formato sprint".

El primer fin de semana de MotoGP con el formato sprint dejó cuatro lesionados para la carrera de este fin de semana en Argentina, pero el italiano defiende que no es por el sprint en sí. Y aprovechó esa explicación para defender la importancia de los entrenamientos en el Gran Circo: "El año pasado siempre dije que tiene que haber tiempo para entrenar. La F1 no tiene entrenamientos fuera del fin de semana normal de gran premio, pero la gente viene a ver rendimiento y cuanto más se dé la oportunidad a los pilotos y a los equipos de demostrar lo buenos que son, mejor será para el espectáculo. Y por otro lado, no podemos olvidarnos de los novatos, así que tenemos que darles tiempo para rodar".

Sin embargo, Domenicali no ocultó la intención de hacer sesiones de entrenamientos donde los pilotos luchen por algo, como por ejemplo por puntos: "Como siempre ocurre en la vida, tiene que haber un equilibrio. Estamos pensando en hacer sesiones en las que haya algo por lo que rendir, en lo que sería mejor para el deporte, eso es todo. Junto con los pilotos y los equipos tenemos que pensar y elaborar el mejor plan para intentar ver la reacción e ir a por ello. No tengo ningún miedo al respecto".

Y cuando le preguntaron si el objetivo era tener menos entrenamientos pero más sesiones competitivas (puntuables), dijo: "Sí, esa es la idea, estamos justo en el reinicio de un período increíble para la Fórmula 1 y ahora mismo la categoría es realmente muy, muy fuerte. Tenemos que mantener la atención en no tener miedo a ser agresivos con los nuevos formatos. No es porque no respetemos la tradición o el antiguo formato de fin de semana, pero sería un error no pensar en ello".

"No tenemos que ser tímidos y podemos tener tiempo para analizarlo y como yo, todos los aficionados pueden tener una idea de cuál es la fórmula para un fin de semana de carreras", dijo. "Pero también hay una nueva generación que está llegando a nuestro deporte, y que son más agresivos a la hora de pedir algo diferente, así que como siempre es una cuestión de equilibrio y vamos a encontrar la mejor manera de hacerlo".

Una de las ideas que algunos plantearon era la de hacer que las carreras sprint formen un campeonato paralelo al mundial de pilotos, pero Domenicali no lo ve: "No lo sé, creo que el campeonato tiene que ser un campeonato. No puedes dividir el campeonato, puedes tener un grand slam o un premio de quién es el mejor en términos de clasificación o al sprint, pero el campeón sigue siendo el del mundial, en mi opinión".

Por ello, insiste el italiano, hay que fijar bien lo que quieren los aficionados y no dar palos de ciego tratando de probar ideas que sean un fracaso desde su implantación: "Lo de que el deporte evoluciona se debe a la naturaleza de la atención que la F1 quiere mantener, si no nos damos cuenta estamos cometiendo un error".

"Por eso tenemos que dar el primer paso para tratar de entender lo que realmente quieren los aficionados. Tenemos que recordar que estamos aquí gracias a los aficionados y que ellos nos quieren. Si no respetamos sus necesidades sería un error, eso es todo".

Con información adicional de Haydn Cobb